M&A-Spezialist Raphael Valenta verstärkt das Anwaltsteam von CMS Reich-Rohrwig Hainz in Wien

Der Tätigkeitsschwerpunkt des in New York als Anwalt zugelassenen Juristen liegt auf grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen sowie Umgründungen.

Wien (OTS) - Raphael Valenta verstärkt in Zukunft das juristische Team der renommierten Wiener Anwaltskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz im Bereich Gesellschaftsrecht/M&A. Der in Österreich und New York zugelassene Rechtsanwalt berät nationale und internationale Mandant:innen, darunter börsennotierte Gesellschaften, Private Equity-Fonds sowie klein- und mittelständische Unternehmen, in allen Bereichen des Gesellschaftsrechts.

Sein juristischer Schwerpunkt liegt auf inländischen und grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen und Umgründungen. Zudem begleitet er regelmäßig Mandant:innen im Rahmen von Private Equity- und Venture Capital-Investments.

Raphael Valenta studierte an der Universität Wien Rechtswissenschaft, ist Absolvent der Northwestern Pritzker School of Law in Chicago und verfügt über ein Certificate in Business Administration (CBA) der Kellogg School of Management, USA.

Peter Huber, Rechtsanwalt für Gesellschaftsrecht/M&A, Partner und Leiter des internationalen Transaktionsteams von CMS Österreich: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Raphael Valenta einen weiteren international erfahrenen und auch in den USA als Anwalt zugelassenen Juristen in unserem Team haben. Seine Expertise wird vor allem bei Cross-Border-Transaktionen für unsere Mandant:innen sehr wertvoll sein.“

Raphael Valenta: „Grenzüberschreitende Transaktionen und Umgründungen verlangen nach einem international erfahrenen Berater:innen-Team. Ich freue mich sehr, dass ich in Zukunft auf das weltweite Netzwerk von CMS zurückgreifen und meinen Klient:innen damit länderübergreifend zur Seite stehen kann.“

