Niederösterreicher*innen wünschen sich mehr Windräder

Land NÖ muss in Schwung kommen

St. Pölten (OTS) - In der heute von Global 2000 präsentierten niederösterreichischen Umfrage sprechen sich 80 Prozent der Befragten für den Ausbau der Windenergie aus. „Während einmal mehr die Zustimmung der Niederösterreicher*innen zum Windenergieausbau dokumentiert wurde, steht die niederösterreichische Landespolitik leider in letzter Zeit auf der Bremse beim Windkraftausbau“, berichtet Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft: „ In der aktuellen Periode des NÖ Landtages seit Anfang 2018 sind die Genehmigungen bei der Windkraft um Fünfsechstel gegenüber der letzten Periode ab 2013, zurückgegangen.“ Er fordert die Politik in Niederösterreich auf zu alten Größen und Vorreiterposition aus vergangenen Tagen zurückzukehren.

Heute hat Global 2000 eine niederösterreichische Meinungsumfrage präsentiert. In der von INTEGRAL durchgeführten Umfrage haben sich 80 Prozent der Befragten in Niederösterreich für den Ausbau der Windkraft ausgesprochen. „Diese Umfrage schließt nahtlos an alle Umfragen der Vergangenheit an, in denen die niederösterreichische Bevölkerung immer eine sehr starke Zustimmung zum Ausbau der Windenergie bekundet hat“, bemerkt Moidl: „Die Windenergie ist hoch im Kurs bei der Bevölkerung. Jetzt bedarf es endlich des Lösens der Handbremse durch die Landespolitik, damit die Energiewende in Niederösterreich fortgesetzt werden kann.

Land NÖ muss zu alter Größe zurückfinden

Betrachtet man die vorletzte Landtagsperiode, die von März 2013 bis Jänner 2018 gedauert hat, so wurden in diesen fünf Jahren im Durchschnitt 216 MW an Windkraftleistung pro Jahr bewilligt. Im Vergleich dazu wurden in der aktuellen, nun zu Ende gehenden Landtagsperiode von 2018 bis 2022 lediglich 38 MW Windkraftleistung pro Jahr genehmigt. Die Menge der genehmigten Windkraftleistung ist in den letzten fünf Jahren um knapp Fünfsechstel eingebrochen. Jene Windräder, die derzeit errichtet werden, wurden in der Zeit zwischen 2015 und 2017 genehmigt und konnten nur wegen fehlenden Bestimmungen im Ökostromgesetz nicht früher errichtet werden. „Wir fordern die niederösterreichische Landespolitik daher auf, wieder zur alten Größe zurückzufinden“, so Moidl: „In Zeiten der Energiekrise ist rasches Handeln erforderlich. Wir müssen unsere enormen, noch nicht genutzten Potenziale erneuerbarer Energien rasch erschließen. Der Ausbau der Windenergie ist die Lebensversicherung gegen hohe Strompreise und für die Sicherstellung des Wirtschaftsstandortes in Niederösterreich. Niederösterreich soll endlich wieder tun was ein Land tun kann.“

