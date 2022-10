Geballte Frauenpower: Das Ökosoziale Forum Niederösterreich ist zurück!

Wien (OTS) - Am 19. September 2022 hat sich ein motiviertes Team rund um Präsidentin Mag. Hermine Hackl dazu entschlossen, dem Ökosozialen Forum Niederösterreich neues Leben einzuhauchen. Das Einzigartige dabei: Erstmals steht Hackl einem Ökosozialen Länderforum vor, dessen Vorstand rein weiblich besetzt ist. Diese bekleiden Führungspositionen in verschiedensten Bereichen der Gesellschaft.

Das Ökosoziale Forum Niederösterreich stellt die Frauen im ländlichen Raum in den Mittelpunkt des Interesses. Dazu ist eine breite Palette an Aktivitäten geplant, die die Lebensrealitäten in den ruralen Regionen aus weiblichem Blickwinkel beleuchten sollen. Das Ökosoziale Forum Niederösterreich lädt alle Menschen im ländlichen Raum ein, an ihren Veranstaltungen aktiv teilzunehmen und diese wichtigen Themen voranzutreiben.

