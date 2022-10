22. Bezirk: Quartett „Hotel Palindrone“ im Kultur-Stadl

Zählkarten: 0677/630 19 868, Auskünfte: 0699/180 646 40

Wien (OTS/RK) - Angela Hannappi ist die Obfrau des Kultur-Vereines „Kulturfleckerl Eßling“ und kündigt das nächste Konzert im rustikalen „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) an: Am Sonntag, 16. Oktober, präsentiert dort ab 19.00 Uhr das Quartett „Hotel Palindrone“ ein mitreißendes Programm. Die Vereinsleiterin skizziert den Sound der Gruppe: „Kompositionen und Arrangements voller Schönheit und Perfektion, die aus dem unendlich großen und reichen Schatz an Stilen und Varianten des europäischen Folk schöpfen“. Der Eintritt ist kostenlos. Die Besucher*innen werden um Beachtung der geltenden Corona-Regelungen und um Spenden gebeten. Zählkarten-Vergabe: Telefon 0677/630 19 868 bzw. E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Die Formation „Hotel Palindrone“ besteht aus Albin Paulus (Maultrommeln, Dudelsäcke, Flöten, Klarinette, u.a.), Andreas Neumeister (Gitarre, Gesang), Peter Natterer (Tenor-Saxophon, Klavier, E-Bass, „Beatboxing“) und Stephan Steiner (Geige, Nyckelharpa, diatonisches Akkordeon). Das letzte Album der 4 vielseitigen Tonkünstler hat den Titel „Alpestan“. Ein Kenner lobt das Ensemble: „Die Wiener Band ‚Hotel Palindrone‘ - auch international erfolgreich und mehrfach preisgekrönt - spielt traditionelle Folkmusik aus West- und Nordeuropa wie aus dem Alpenraum, sowie eigene Kompositionen: raffiniert arrangiert, sehr ‚tänzerisch‘ und mit viel Spielwitz“. Auskünfte zu allen Veranstaltungen im „Kultur-Stadl Eßling“: Telefon 0699/180 646 40 bzw. E-Mail kultur@kulturfleckerl.at.

