Kulinarische Highlights von GOURMET Event bei der LOTTERIEN Sporthilfe-Gala 2022

Die erfolgreichsten Sportler*innen des Jahres wurden heuer erstmals in der Wiener Stadthalle geehrt. GOURMET Event verwöhnte dabei die Gäste mit einem exquisiten Menü.

Wien (OTS) - Im Rahmen der 26. LOTTERIEN Sporthilfe-Gala wurden am 5. Oktober Österreichs erfolgreichste Sportler*innen mit dem „NIKI“ ausgezeichnet. Neben der Verleihung war auch das Gala-Dinner ein ganz besonderer Höhepunkt der Charity-Veranstaltung. Die rund 1.500 Gäste wurden dabei kulinarisch erstmals vom GOURMET Event verwöhnt. „Wir haben uns sehr gefreut, dass die Sporthilfe-Gala heuer zum ersten Mal in der Wiener Stadthalle, unserer langjährigen Partner-Location, stattfindet. Nachdem in den vergangenen beiden Jahren viele Veranstaltungen abgesagt werden mussten, war unser Team von GOURMET Event besonderes motiviert, Veranstaltungen dieser Größenordnung auszurichten und hat sich für die Sporthilfe-Gala ein ausgezeichnetes Menü einfallen lassen. Zudem war es uns eine große Ehre, so viele ausgezeichnete Topathlet*innen betreuen zu dürfen“, freut sich Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET.

Exquisites Menü für rund 1.500 Gäste

Für die hochrangigen Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft, Kunst und vor allem Sport bereitete ein Team aus 35 Köch*innen ein erstklassiges Menü mit neun Gängen zu. Außerdem waren rund 180 Service-Mitarbeiter*innen für GOURMET Event im Einsatz.

Bei der Gala werden jährlich die erfolgreichsten Sportler*innen, beispielsweise in den Kategorien „Sportlerin des Jahres“, „Sportler des Jahres“, oder „Sportmoment des Jahres“ geehrt. Für junge, aufstrebende Sportler*innen wird der Jugendsportpreis, Österreichs höchstdotierter Nachwuchssportpreis, verliehen. Die Gala wurde live im ORF 1 Hauptabendprogramm vor hunderttausenden Zuseher*innen übertragen.

GOURMET Event, eine Marke von GOURMET, bietet Catering für besondere Anlässe und höchste kulinarische Ansprüche bei rund 450 Veranstaltungen im Jahr – vom exquisiten Geschäftsdinner in einer Top-Location bis zu Kongressen mit 35.000 Besuchern sowie als Partner der Reed Exhibitions Messe Wien, der Wiener Stadthalle, dem Ernst-Happel-Stadion und der Opernfestspiele St. Margarethen. Maßgeschneidertes Service von A-Z, höchste Qualität und Perfektion, engagierte Mitarbeiter*nnen und die Liebe zum Detail garantieren Genuss und Erlebnis bei Veranstaltungen jeder Größe. Nähere Informationen finden Sie auf der Website www.gourmet-event.at.

GOURMET steht für Genuss und Erlebnis sowie herausragende Gastronomiekompetenz. Das Unternehmen ist Marktführer für Gemeinschaftsverpflegung in Österreich, betreibt höchst erfolgreich Gastronomiebetriebe in Wien wie das Café Schwarzenberg, das Café & Restaurant im Kunsthistorischen Museum Wien, und den Wiener Rathauskeller und bietet Catering-Service in Top-Event-Locations wie der Wiener Stadthalle und der Reed Exhibitions Messe Wien an. Qualität, Sicherheit, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit haben bei GOURMET einen besonderen Stellenwert. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. Mehr dazu unter www.gourmet.at

