Sonata Software assina projeto de CRM de transformação de negócios e estabelece parceria com a eir evo da Irlanda

Bangalore, Índia (ots/PRNewswire) - A Sonata está apoiando o crescimento comercial da eir evo por meio da padronização de sua plataforma de CRM, migrando do Salesforce para o Microsoft Dynamics

A Sonata Software, uma empresa global de serviços de TI e soluções de tecnologia, anunciou que assinou um contrato com a eir evo, provedora líder de soluções de telecomunicações e TIC da Irlanda, para apoiar a padronização de sua plataforma de CRM, migrando-a do Salesforce para o Microsoft Dynamics.

Além do contrato supramencionado, a Sonata Software e a eir evo também pretendem implementar uma estratégia de longo prazo para o crescimento do Microsoft Dynamics no mercado irlandês, criando conjuntamente modelos de engajamento para uma abordagem coesa.

Em março de 2021, a eir Business e o Evros Technology Group anunciaram a conclusão de sua fusão, permitindo à empresa – a recém-batizada eir evo – oferecer a toda a Irlanda um portfólio inigualável de serviços de segurança cibernética, nuvem, redes, desenvolvimento de aplicativos, suporte gerenciado 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano e muito mais. Desde então, a empresa vem trabalhando na padronização de suas plataformas em ambas as entidades para alcançar uma forma totalmente integrada e otimizada de trabalhar.

O processo diferenciado de migração de plataformas da Sonata Software proporcionará eficiência operacional em toda a eir evo, ajudando a empresa na realização de seus objetivos comerciais. A migração também permitirá a perfeita colaboração em todas suas funções de negócios, além de oferecer visibilidade em todos seus sistemas de TI. Essa otimização interna também dará suporte à produtividade e às eficiências centradas no cliente.

A experiência da Sonata com a plataforma Microsoft Dynamics oferece aos clientes experiência de serviço completo para que eles possam preparar seu CRM para o futuro, obtendo assim o nível certo de visibilidade e dados para melhorar sua experiência de atendimento ao cliente.

"Estamos animados com nossa colaboração com a Sonata para otimizar nosso cenário de TI, ajudando-nos a oferecer uma solução Dynamics e uma parceria para o mercado irlandês, acelerando nossa jornada em direção a uma grande experiência de usuário, entregue com agilidade e excelência operacional, tudo com o respaldo da experiência e da ênfase da eir evo em inovação", disse Joe Brady, diretor de TI da eir evo.

"Na Sonata, acreditamos em oferecer soluções que ajudem nossos clientes a atingir seus objetivos de forma efetiva e eficiente. Nossa colaboração com a eir evo permitirá que eles ofereçam um atendimento ao cliente superior por meio da colaboração simplificada entre todos seus grupos, juntamente com uma experiência digital aprimorada e recursos operacionais otimizados. Os valores que compartilhamos ajudarão a eir evo a oferecer seu conjunto diferenciado de soluções inovadoras a seus clientes", disse Roshan Shetty, diretor de faturamento da Sonata Software.

