SPÖ-Herr zu WWF-Report: Stoppen wir rücksichtlose Ausbeutung unserer Natur

Einbruch von Wildtier-Beständen mahnt zum raschem Handeln

Wien (OTS/SK) - Die heutige Veröffentlichung des WWF-Living Planet Report, der einen dramatischen Rückgang von wildlebenden Arten zeigt, ist für SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr ein dramatischer Handlungsappell an die Politik. „Wir müssen die rücksichtslose Ausbeutung unserer Natur endlich stoppen!“, so Herr am Mittwoch und machte in diesem Zusammenhang einmal mehr auf ihren Antrag aufmerksam, zehn Prozent der österreichischen Waldfläche außer wirtschaftlicher Nutzung zu stellen. Denn gerade die Zerstörung und Übernutzung von Lebensräumen sind eine der Hauptursachen des dramatischen Wildtierrückgangs. Zudem brauche es ein österreichisches Lieferkettengesetz, das die Ausbeutung von Menschen und Natur durch Konzerne entlang globaler Lieferketten beendet. „Mit diesen zwei Punkten können wir einerseits wichtigen Lebensraum der Natur zurückgeben und der globalen Zerstörung der Natur durch Großkonzerne Einhalt gebieten“, so Herr. ****

Konkret fordert die SPÖ-Umweltsprecherin, dass in Österreich 50.000 Hektar Wald von jeglicher forstwirtschaftlichen Nutzung freigestellt werden soll. „Dort soll wieder allein die Natur das Sagen haben“, so Herr. Auf weiteren 150.000 Hektar müsse eine Bewirtschaftung gewählt werden, die dem Erhalt und der Verbesserung der Biodiversität verpflichtet ist. Zudem soll ein Lieferkettengesetz dafür sorgen, dass Konzerne menschen- und umweltrechtlichen Sorgfalt entlang ihrer gesamten Lieferkette verpflichtend einhalten müssen. „Sollte das nicht passieren, müssen die Konzerne dafür haften und sollen bestraft bzw. sanktioniert werden können.“ Abschließend appellierte Herr an die Regierung, diesen dramatischen Report ernst zu nehmen und diese wichtigen Anträge nicht länger zu vertagen, sondern rasch zu handeln. (Schluss) PP/up

