Preissenkung bei den VOR KlimaTickets ab 1. November

VOR KlimaTicket Metropolregion und VOR KlimaTicket Region werden um €55 pro Jahr vergünstigt

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) und seine Eigentümer Wien, Niederösterreich und Burgenland können bereits seit Oktober 2021 mit den VOR KlimaTickets ein unschlagbar günstiges Jahreskartenangebot umsetzen.





Mit 1. November 2022 werden die VOR KlimaTickets weiter vergünstigt: Fahrgäste mit dem VOR KlimaTicket MetropolRegion sind für nur €860 Euro (statt bisher €915) in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland unterwegs. Auch das KlimaTicket Region für Niederösterreich und das Burgenland ist künftig mit €495 (statt bisher €550) noch attraktiver. Bestehende Kund:innen werden automatisch auf den neuen, günstigeren Tarif umgestellt.

Im vergangenen Herbst wurden parallel mit dem KlimaTicket Österreich die auf die regionalen Bedürfnisse der Menschen zugeschnittenen VOR KlimaTickets Region für Niederösterreich und das Burgenland sowie MetropolRegion für Wien, Niederösterreich und das Burgenland umgesetzt. In der Ostregion ist somit der öffentliche Verkehr von drei Bundesländern mit rund 800 Buslinien, dazu 100 Bahn-, U-Bahn- und Straßenbahnlinien mit insgesamt über 11.000 Haltestellen im Gesamtpaket inkludiert.

Bestehende Kund:innen entlasten, zusätzliche Fahrgäste ansprechen

Neben einem beständig ausgebauten und verbesserten Angebot an öffentlichem Verkehr gelten günstige Tarife als Erfolgsfaktoren für öffentliche Mobilität. Diese ist sicher, sauber und umweltfreundlich. Mit den nunmehr noch günstigeren VOR KlimaTickets sollen bestehende Kund:innen entlastet und zusätzliche Fahrgäste angesprochen werden.

VOR Geschäftsführer Wolfgang Schroll:

„Im VOR sind rund 60% der heimischen Fahrgäste öffentlicher Verkehrsmittel unterwegs, hier werden maßgebliche Weichenstellungen in Richtung Mobilitätswende gestellt“.

VOR Geschäftsführerin Karin Zipperer:

„Rund 30.000 Menschen sind bereits heute mit einem VOR KlimaTicket unterwegs. Aber nicht nur sie profitieren von den nun noch günstigeren Angeboten, wir wollen zusätzliche Fahrgäste von unserem umwelt- und klimafreundlichen öffentlichen Verkehr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland überzeugen“.

Als größter Verkehrsverbund Österreichs vereint VOR die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. VOR ist in diesen drei Bundesländern mit der Planung, Koordination und Optimierung des öffentlichen Verkehrs für jährlich rund eine Milliarde Fahrgäste betraut. Zu den Kernaufgaben gehören die Tarif- und Fahrplangestaltung ebenso wie Kund:innenservice und die Vergabe von Verkehrsdienstleistungen. Zudem werden Regional- und Stadtbusleistungen sowie ein Teil der Schienenverkehrsleistungen in der Ostregion durch VOR beauftragt. Die Expert:innen des Verkehrsverbundes sind auch über die Ostregion hinaus als Impulsgeber:innen und Ansprechpartner:innen für intelligente und intermodale Mobilität tätig.

