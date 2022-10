Lotto: Spektakuläre Bonus-Ziehung – Freitag wartet ein 5,3 Mio.-Fünffachjackpot

Jackpot beim Joker – es geht um rund 400.000 Euro

Wien (OTS) - Am vergangenen Mittwoch hat es erneut keinen Lotto Sechser gegeben, und damit wird die Bonus-Ziehung am kommenden Freitag die bislang spektakulärste. Denn noch nie ist es dabei um einen Fünffachjackpot gegangen. Die neunte Bonus Ziehung dieses Jahres, gleichzeitig die 22. in der Geschichte von Lotto, wird von Show- und Talkmasterin Barbara Karlich vorgenommen, und dabei geht es beim Sechser um rund 5,3 Millionen Euro.

Zudem geht es auch wieder um den bekannten Bonus-Gewinn in Höhe von 300.000 Euro, der unter allen bei der Bonus-Ziehung mitspielenden Tipps verlost wird.

Über einen Sologewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl und damit über mehr als 154.000 Euro durfte sich am Mittwoch ein win2day-User freuen, der gleich mit dem ersten von zwölf Quicktipps erfolgreich war.

Ebenfalls keinen Sechser gab es bei LottoPlus. Dadurch, dass die Sechser Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt wurde, gewannen hier 64 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 6.900 Euro. Beim LottoPlus Sechser warten bei der Bonus-Ziehung am Freitag rund 250.000 Euro.

Und auch beim Joker gab es am Mittwoch keinen Gewinn im ersten Rang. Somit geht es bei der Bonus-Ziehung um einen Jackpot mit rund 400.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12. Oktober 2022

5fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 4.441.249,42 – 5,3 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 154.321,30 143 Fünfer zu je EUR 1.177,20 402 Vierer+ZZ zu je EUR 125,60 6.756 Vierer zu je EUR 41,50 9.107 Dreier+ZZ zu je EUR 13,80 107.426 Dreier zu je EUR 4,70 271.796 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 8 16 17 22 27 40 Zusatzzahl 35

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12. Oktober 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 64 Fünfer zu je EUR 6.885,00 3.469 Vierer zu je EUR 21,50 57.552 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 6 13 20 36 39

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12. Oktober 2022

JP Joker, im Topf bleiben EUR 230.241,75 – 400.000 Euro warten 7 mal EUR 8.800,00 100 mal EUR 880,00 1.024 mal EUR 88,00 10.695 mal EUR 8,00 109.910 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 8 5 9 9 0

