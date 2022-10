Vielfalt. Vertrauen. Verbindlichkeit: Die RegionalMedien Austria erreichen mehr als 3 Mio. Leserinnen und Leser* österreichweit

Mit einer nationalen Print-Reichweite von 40,4 Prozent* unterstreichen die RegionalMedien Austria ihre hohe Relevanz am heimischen Medienmarkt.

Wir freuen uns, dass wir mit unserer langjährigen Expertise so stark bei unseren Leserinnen und Lesern punkten können. Der Nutzen unserer Inhalte ist deutlich erkennbar. Das Leben der Menschen spielt sich in der eigenen Lebensumgebung ab und mit unseren Redaktionen in ganz Österreich verteilt können wir unserem lesenden Publikum aus erster Hand die neuesten Nachrichten aus der Region überbringen. Hier sind wir Vorreiter am heimischen Medienmarkt. Wir reden nicht nur über Regionalität, wir leben Regionalität Gerhard Fontan, Vorstand RegionalMedien Austria 1/2

Mit unseren vielfältigen Inhalten erreichen wir eine breite Leserschaft: Seien es die aktuellsten News aus dem eigenen Bezirk, nationale Nachrichten zu relevanten Themen oder Infos zu Veranstaltungen – in unseren Zeitungen finden unsere Leserinnen und Leser kontinuierlich Themen, die für sie von Bedeutung sind. Wir erkennen die Bedürfnisse der Menschen in den Regionen und gehen auf sie ein. Das macht uns und unsere Größe aus Gerhard Fontan, Vorstand RegionalMedien Austria 2/2

Wien (OTS) - Im Zuge der heute veröffentlichten Daten der Reichweitenstudie Media-Analyse erreichen die Medien der RegionalMedien Austria gesamt 3,072 Mio. Leserinnen und Leser* in ganz Österreich. „ Wir freuen uns, dass wir mit unserer langjährigen Expertise so stark bei unseren Leserinnen und Lesern punkten können. Der Nutzen unserer Inhalte ist deutlich erkennbar. Das Leben der Menschen spielt sich in der eigenen Lebensumgebung ab und mit unseren Redaktionen in ganz Österreich verteilt können wir unserem lesenden Publikum aus erster Hand die neuesten Nachrichten aus der Region überbringen. Hier sind wir Vorreiter am heimischen Medienmarkt. Wir reden nicht nur über Regionalität, wir leben Regionalität “, berichtet Gerhard Fontan, Vorstand der RegionalMedien Austria, stolz.

Österreichweite Vernetzung schafft Vertrauen.

Die RegionalMedien Austria agieren als Gestalter in den Regionen und begeistern mit lokalem Content die unterschiedlichsten Zielgruppen. „ Mit unseren vielfältigen Inhalten erreichen wir eine breite Leserschaft: Seien es die aktuellsten News aus dem eigenen Bezirk, nationale Nachrichten zu relevanten Themen oder Infos zu Veranstaltungen – in unseren Zeitungen finden unsere Leserinnen und Leser kontinuierlich Themen, die für sie von Bedeutung sind. Wir erkennen die Bedürfnisse der Menschen in den Regionen und gehen auf sie ein. Das macht uns und unsere Größe aus “, argumentiert Gerhard Fontan den Erfolg des nationalen Medienhauses.

Mit ihrem crossmedialen Angebot runden die RegionalMedien Austria ihr Portfolio ab – die Nachrichten gibt es auch online auf MeinBezirk.at und in der MeinBezirk.at espresso-App.

*Quelle: MA 2021/22 (Erhebungszeitraum 07/2021-06/2022). Netto-Reichweite: Leser pro Ausgabe von RegionalMedien Austria gesamt in Österreich 14plus, Schwankungsbreite ±0,8%. RegionalMedien Austria gesamt (wöchentlich, kostenlos): BezirksBlätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg, Tirol; Woche Kärnten, Steiermark; BezirksZeitung Wien; Kooperationspartner: BezirksRundSchau Oberösterreich, RegionalZeitungen Vorarlberg.



Weiterführende Links: RegionalMedien.at | MeinBezirk.at

Rückfragen & Kontakt:

RegionalMedien Austria

Mag. Kerstin Traschler

Leitung Marketing und Kommunikation

M +43/664/80 666 8200

kerstin.traschler @ regionalmedien.at

RegionalMedien.at