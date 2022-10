Helga Krismer: „Schluss mit den Ausreden – die Öffi-Offensive muss nun in Niederösterreich ausgerollt werden!"

Grüne Landessprecherin begrüßt die zusätzlichen Mittel durch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und fordert rasche Umsetzung

Dieses Förderpaket des Bundes ist eine klare Handlungsaufforderung an das Land Niederösterreich und eine Ansage an die mit absoluter Macht regierenden ÖVP. In unserem Bundesland hat die ÖVP zu wenig Engagement für Öffi-Projekte in den letzten Jahrzehnten gezeigt, aber mit Grün wurde nun endlich Fahrt aufgenommen. Helga Krismer

St. Pölten (OTS) - Unsere Klimaschutzministerin Leonore Gewessler bringt nach Niederösterreich das Öffi-Paket. Von den insgesamt 180 Mio. Euro jährlich, die den Bundesländern langfristig zur Verfügung gestellt werden, fließen nun insgesamt über 34 Mio. Euro jährlich in den öffentlichen Verkehr nach Niederösterreich.

„ Dieses Förderpaket des Bundes ist eine klare Handlungsaufforderung an das Land Niederösterreich und eine Ansage an die mit absoluter Macht regierenden ÖVP. In unserem Bundesland hat die ÖVP zu wenig Engagement für Öffi-Projekte in den letzten Jahrzehnten gezeigt, aber mit Grün wurde nun endlich Fahrt aufgenommen. Das Blockieren der ÖVP von effizienten und kostengünstigen Öffis muss jetzt durch diese zusätzlichen Mittel ein Ende haben“, so die Grüne Oppositionssprecherin Helga Krismer.

„Nun muss Schluss sein mit den Ausreden – die Mittel müssen rasch vom Land übernommen und günstige Tickets wie eine 79 Euro-Jahreskarte für alle Studierende, sowie generell günstigere Tickets für unsere Pendler:innen umgesetzt werden. Des Weiteren muss endlich der rasche Ausbau von Infrastruktur und Versorgungsangeboten mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Flächenbundesland Niederösterreich vorangetrieben werden. Aktuell stehen viele Familien und Menschen vor enormen finanziellen Herausforderungen. Wer pendeln muss, wer nicht wohnen kann, wo er oder sie arbeitet, wird von den steigenden Energiepreisen doppelt hart getroffen. Die ÖVP Niederösterreich ist daher aufgerufen, sich das heute von Leonore Gewessler präsentierte Förderpaket noch rasch vor der Landtagswahl abzuholen und die klimafreundliche Mobilität auszurollen“, schließt Krismer ab.

Rückfragen & Kontakt:

-

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Die Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at