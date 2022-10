Klavierabend mit Elzbieta Mazur im Bezirksmuseum 21

Konzert am Samstag, Auskünfte via E-Mail: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS/RK) - Kompositionen der großen Tondichter Bach, Chopin und Mussorgski interpretiert die virtuose Pianistin Elzbieta Mazur am Samstag, 15. Oktober, im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“). Das Konzert im Festsaal des Museums beginnt um 18.00 Uhr. Organisiert wird der empfehlenswerte Klavierabend durch den Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Karten kosten 15 Euro („Eintrittsspende“). Das Publikum muss sich an die aktuellen Corona-Bestimmungen halten. Informationen und Reservierungen: Telefon 271 96 24 (Beethoven-Freunde) bzw. eva.krapf@gmx.at.

Elzbieta Mazur stammt aus Polen und lebt seit vielen Jahren in Wien. Die Künstlerin ist Absolventin der Musikhochschule, nahm mehrfach an Meisterkursen teil und tritt im Inland und Ausland auf. Fachleute schätzen Mazurs besonders gefühlvolles Spiel am Flügel. Details dazu im Internet: www.elzbietamazur.de.

Mannigfaltige Kultur-Veranstaltungen werden im Bezirksmuseum Floridsdorf abgewickelt. Um die Koordination kümmert sich der auf ehrenamtlicher Basis eingesetzte Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister. Auskünfte erteilt der Bezirkshistoriker unter der Rufnummer 0664/55 66 973. Beantwortung von Fragen via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

