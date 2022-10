Timna Brauer und Thomas Brezina bei „Vera“ in ORF 2

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 14. Oktober 2022, sprechen Künstlerin Timna Brauer und Bestsellerautor Thomas Brezina bei „Vera“ um 21.20 Uhr in ORF 2 unter anderem über Zwangsprostitution in NS-Konzentrationslagern und das Thema Glück.

Die Künstlerin Timna Brauer spricht in „Vera“ über ein weitgehend tabuisiertes Thema: die Zwangsprostitution in den Konzentrationslagern – ein Thema, das bei der Aufarbeitung der NS-Geschehnisse bislang großteils ausgespart wurde. Aus Scham haben viele Betroffene nach der Befreiung nie darüber gesprochen. Timna Brauer hat nun in Erinnerung an Frauen eine „Büste der Ohnmacht“ geschaffen.

Bestsellerautor Thomas Brezina kommt gemeinsam mit seinem Ehemann Ivo. Die beiden sind seit fast sechs Jahren verheiratet und heute noch genauso glücklich wie zu Beginn ihrer Liebesbeziehung. Thomas Brezina über das großartige Gelingen dieser Ehe: „Wir stellen uns jeden Tag in der Früh die Frage: Was kann ich heute für dich tun, damit dein Tag noch ein bisschen schöner wird?“. Nicht weiter erstaunlich, dass er sich gerade jetzt intensiv mit dem Thema Glück auseinandersetzt – und seine diesbezügliche Erfahrung nun teilt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at