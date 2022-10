Fahrbahn der Landesstraße L 2 wurde an nordwestlichen Ortsbeginn von Untersiebenbrunn erneuert

Arbeiten an Nebenflächen sind in Kürze abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - Landtagspräsident Karl Wilfing nahm kürzlich in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Fertigstellung der Fahrbahnerneuerung an der Landesstraße L 2 im Bereich des nordwestlichen Ortsbeginnes von Untersiebenbrunn vor. Die Fahrbahn wurde auf einer Fläche von 2.800 Quadratmetern bzw. auf einer Länge von 415 Metern abgefräst und anschließend wurde ein neuer Belag aufgebracht. Abschließend erolgt noch die Aufbringung der Bodenmarkierung.

Die Arbeiten für die Fahrbahnsanierung wurden unter halbseitiger Verkehrsführung von der Firma Leyrer + Graf in einer Bauzeit von einer Woche durchgeführt. Die Kosten belaufen sich auf rund 180.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Seitens der Gemeinde Untersiebenbrunn wurde in einem Teilbereich die Entwässerung adaptiert. Die Arbeiten für die Verbreiterung bzw. Neuerrichtung der Gehsteige sind in Kürze abgeschlossen.

