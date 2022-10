Großer Erfolg für Wiener Gesundheitsförderung – WiG-Aktion „Klein & Groß – Feste der Generationen“ mit 650 Teilnehmer*innen

Kinder und Senior*innen hatten Spaß bei abwechslungsreichem Bewegungsprogramm in Wiener Parks

Wien (OTS) - Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG zieht für die zwei „Feste der Generationen“ mit gesamt rund 650 Teilnehmer*innen eine positive Bilanz. Ziel dieser gelungenen Aktion war, ältere und jüngere Generationen zu gemeinsamer Bewegung und Aktivität zu motivieren. Der erste Termin des „Fests der Generationen“ mit rund 200 Teilnehmer*innen fand bereits im Juni in der Jugendsportanlage im Simmeringer Herderpark statt. Das zweite „Fest der Generationen“ dieses Jahres machte mit seinem abwechslungsreichen Stationenprogramm am 7. Oktober in der Jugendsportanlage im Auer-Welsbach-Park Halt. „Allein bei diesem zweiten ‚Fest der Generationen‘ durften wir rund 450 Teilnehmer*innen im Auer-Welsbach-Park begrüßen, die sichtlich großen Spaß an den verschiedenen Aktivitäten hatten. Denn nicht nur die Bewegung als solche ist förderlich für die Gesundheit, sondern auch der Spaß an der Sache“, freut sich Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung - WiG, über den Erfolg der „Feste der Generationen“.

Abwechslungsreicher Bewegungsspaß

Es war ein buntes Mitmachprogramm für Kinder und Senior*innen und alle Altersstufen dazwischen unter fachkundiger Betreuung. So konnten die Teilnehmer*innen beispielsweise ihre Geschicklichkeit bei Gleichgewichts- und Hindernisparcours unter Beweis stellen oder sich beim gemeinsamen Tanzen austoben. Das Fest der Generationen regte Klein & Groß an, sich mit Gesundheit und Wohlbefinden spielerisch auseinanderzusetzen. Bei der WiG-Life Lounge gab es Gelegenheit zum Entspannen, aber auch Wissenswertes zu den Themen Ernährung und Zahngesundheit zu erfahren. Alle aktiven Teilnehmer*innen konnten ihren Stationenpass gegen ein kleines Geschenk eintauschen: Eine Motivation, weiter aktiv zu bleiben. Beeindruckt von den unterhaltsamen sportlichen Aktivitäten von Jung und Alt zeigten sich bei ihrem Besuch auch Bezirksvorsteher Mag. Dietmar Baurecht (Rudolfsheim-Fünfhaus) und Sabine Hofer-Gruber, Senior*innenbeauftragte der Stadt Wien sowie die Senior*innenbeauftragten Bezirksrat Franz Hahn (Penzing) und Bezirksrat Volker Tomitsch (Rudolfsheim-Fünfhaus). Auch die Vertreter*innen der ausführenden Sportorganisationen ließen es sich nicht nehmen, die erfolgreiche gemeinsame Aktion „Fest der Generationen“ vor Ort ausklingen zu lassen: Sonja Landsteiner, Generalsekretärin ASKÖ WAT Wien und Werner Brunner, Vize-Präsident a. D. des WAT und Vorstandsmitglied ASKÖ WAT Wien a. D., Mag.a Maria Rothen, Generalsekretärin ASVÖ Wien sowie Mag. Michael Terk, Landesgeschäftsführer Sportunion Wien.



Über das Projekt

„Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ wird von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG in den Bezirken 3., 4., 7., 9., 11., 12., 14., 17. und 23. umgesetzt und aus Mitteln des Landesgesundheitsförderungsfonds finanziert, der im Rahmen der Gesundheitsreform von der Sozialversicherung und der Stadt Wien eingerichtet wurde. Die „Feste der Generationen“ sind eine Aktion im Rahmen des Projekts, welche vom ASKÖ WAT Wien, unterstützt durch den Allgemeinen Sportverband Österreichs – Landesverband Wien und der SPORTUNION Wien operativ durchgeführt werden. Das Projekt „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ geht in die Verlängerung und wird auch 2023 fortgesetzt. Informationen unter „Klein und Groß – Bewegt und gesund“.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Petra Hafner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung – WiG

Tel.: (+43 1) 4000 76921

E-Mail: petra.hafner @ wig.or.at

www.wig.or.at