CIO Kongress feierte 20jähriges Jubiläum mit mehr als 300 Teilnehmer*innen in Loipersdorf

LSZ – Future Connections lud unter dem Motto “Shaping the digital Future together” zum bewährten CIO-Treffen

Loipersdorf (OTS) - Anfang dieser Woche (9.-11. Oktober) fand der bereits 20. CIO Kongress Security & Risk Management Kongress in Bad Loipersdorf statt. Neben Key Notes, Diskussionsrunden und rund 50 Workshops mit insgesamt über 80 Vortragenden erlebten die Teilehmer:innen auch Pitches facheinschlägiger Start-Ups. Dabei konnte sich Andreas Rath von ONDEWO durchsetzen; er bietet die eine Lösung für Call-Automatisierung mit Spracherkennung unter Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Terminbuchung etc. an. Weitere inhaltliche Höhepunkte waren eine Keynote über die Verschmelzung der realen und digitalen Welt von Futurist Dietmar Dahmen und ein Input des Wirtschaftskabarettisten Otmar Kastner zu „Lachen lernen, Leuchtturm werden“. Das Jubiläum wurde Sonntagnacht mit einem Feuerwerk gefeiert.

Martina Kruber und Elmar Rodler vom Kongressveranstalter LSZ erklärten:

„Das Erfolgsformat CIO Kongress ist auch beim 20. Mal ein Fixtermin für die CIOs des Landes. Der in dieser Form einzigartige Mix von fachlichen Inputs, Networking und dem vertrauensvollen Austausch untereinander hat sich wieder einmal hervorragend bewährt.“

Die mehr als 300 Gäste kamen von namhaften Unternehmen wie etwa Acredia, ams-OSRAM AG, Andritz, Boehringer Ingelheim, Erste Group, FACC, Glock, Gebrüder Weiss, Kapsch, KSV1870, LKW Walter, Magna, Metro, MIBA, ÖBB, OeNB, Österreichische Post AG, Porr, Red Bull, Stadt Wien, TÜV Austria, Vamed, Verbund, Wiener Stadtwerke u.v.m.

Networking, Top-Referenten und hochkarätige Partner

Mit ecosio, Iron Mountain und NTT unterstützen drei Premium Partner unterstützen das Event. Auch die Liste der weiteren Partner ist entsprechend hochkarätig: CANCOM, Canon, Capgemini, CROWDSTRIKE, Deloitte, denodo, DEEP SEARCH, DocuMatrix, FORTINET, GENOA, GoTo | colited, NUTANIX, kyndryl, IGSL, LRS, Namirial, OMNINET, proofpoint, pwc, quorum, SAP, Semantic Web Company, SERVICEWARE, VARONIS, VERITAS, wirtschaftsagentur wien, WU Executive Academy.

Am 23./24. November wird ein eigener CIO Kongress West in Telfs stattfinden. Als Follow-Up für die CIO Kongresse eignet sich der Event „Digitale Neuausrichtung als Chance gegen Krisen?“, der erstmals am 29. November in Wien stattfinden wird. Der nächste Kongress in Loipersdorf steht ebenfalls bereits fest – Security & Risk Management am 22./23. März 2023. Die weiteren Termine der Konferenzen von LSZ für das kommende Jahrstehen wurden bereits weitgehend fixiert; alle Infos dazu sind auf https://lsz.at zu finden.

Über „LSZ – Future Connections“: Das 1988 gegründete Unternehmen LSZ GmbH veranstaltet heute österreichweit über 40 Kongresse und Fachkonferenzen pro Jahr, darunter den CIO Kongress sowie den HR Kongress „Future of Work“. Neue Konferenzthemen 2022/23 umfassen Nachhaltigkeit, Produktion und User Experience. Insgesamt nehmen jährlich rund 6.000 Entscheider:innen aus allen Unternehmensbereichen der digitalen Transformation teil, vor allem CIOs, HR- und Marketing- sowie Sicherheitsverantwortliche. www.lsz.at

