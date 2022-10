AVISO MORGEN: PK AK/ÖGB: Ausbaupotential Ganztagsschulen und Nachmittagsbetreuung

Status quo und Voraussetzungen für einen weiteren Ausbau

Wien (OTS) - Anlässlich der Budgetrede am vergangenen Mittwoch greifen die Arbeiterkammer und der ÖGB einen Teilaspekt heraus:

Ganztagsschulen und Nachmittagsbetreuung. Von einem qualitativ hochwertigen vollausgebauten Angebot würden alle profitieren, daher plädieren Arbeiterkammer und ÖGB für einen Ausbau sowie eine Qualitätsoffensive. Um diesen Ausbau gezielt zu fördern, hat die Arbeiterkammer das KDZ mit der Studie zur Analyse des Status quo, den Herausforderungen für den Ausbau sowie strukturellen Fragestellungen beauftragt.

Status quo – Betreuungssicherheit nur in Städten?!

Wer entscheidet, woher kommt die Finanzierung?

Wie profitieren Kinder, Eltern und Gemeinden?

AK und ÖGB wollten es genauer wissen: Antwort auf diese Fragen gibt eine qualitative Studie des KDZ, die bei einer Pressekonferenz präsentiert wird.

AK/ÖGB-Pressekonferenz: Ausbaupotential Ganztagsschulen und Nachmittagsbetreuung

Es informieren Sie:

Korinna Schumann, Vizepräsidentin des ÖGB

Silvia Hruška-Frank, Direktorin der AK Wien und Bundesarbeitskammer Markus Marterbauer, Chefökonom der AK Wien

Freitag, 14. Oktober, 9 Uhr

AK Wien, Bibliothek, Erdgeschoß

1040 Wien, Prinz Eugen-Straße 20-22

Es wird auf die geltenden Covid-19-Bestimmungen verwiesen. Wir empfehlen das Tragen einer FFP2-Maske. Zudem bitten wir Sie bis spätestens 13. Oktober 2022 um Anmeldung unter presse @ akwien.at.

Sie können die Pressekonferenz am auch via Livestream unter

https://wien.arbeiterkammer.at/ganztagsschulen mitverfolgen. Fragen

können Sie via E-Mail an julian.bruns @ akwien.at stellen.

