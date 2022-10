Ich will(haben): Pilgrim Cobra von Rammstein-Keyboarder Christian „Flake” Lorenz steht zum Verkauf

Prominenter Vorbesitz: Oldtimer lässt das SammlerInnen-Herz höher schlagen

Traumcabrio mit 143 PS ist für 32.900 Euro zu haben

Mit Songs wie „Rosenrot“, „Mein Herz brennt“ und „Ich will“ hat sich die Rockband Rammstein in den vergangenen Jahrzehnten weltweit einen Namen gemacht. Die „Neue Deutsche Härte“, die von Rammstein maßgeblich geprägt wurde, hat als musikalisches Genre anhaltenden Kultstatus erlangt. Selbiges gilt für einen ganz besonderen Oldtimer, der aktuell auf willhaben feilgeboten wird: Eine silberne Pilgrim Cobra aus dem Jahr 1971, die bei LiebhaberInnen von seltenen Cabrios hoch im Kurs steht. Was die Perle mit zwei Sitzen noch begehrter macht: Es gehörte in der Vergangenheit zur Sammlung des Rammstein-Keyboarders Christian „Flake“ Lorenz.

Die rasante Welt von Christian „Flake“ Lorenz

Christian „Flake“ Lorenz, ehemaliger Eigentümer des Schmuckstücks mit einem V6/2,8 Liter-Motor, ist bei eingefleischten Rammstein-Fans nicht nur als Musiker, sondern auch als Autor, Radiomoderator und passionierter Liebhaber von Autoklassikern bekannt. Und so gründete Lorenz im Jahr 1999 zusammen mit Geschäftspartner und Freund Dirk Salomon gar einen eigenen Oldtimer-Verleih mit Sitz in Berlin. Dass Lorenz ein Händchen für Kultflitzer hat, zeigt sich auch am Zustand der Pilgrim Cobra auf willhaben, die sehr gut erhalten sowie mit deutschen Papieren ausgestattet ist und im niederösterreichischen Gmünd auf seinen oder seine neue EigentümerIn wartet. Der Oldie zeigt aktuell einen Kilometerstand von rund 36.000 an. Die tatsächliche Laufleistung ist beim 51-jährigen Gefährt laut Verkäufer aber leider nur schwer nachvollziehbar.

