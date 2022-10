Alpiner Verein „Bergler Salzburg“ feiert 100-jähriges Jubiläum

Grund zur Freude hatte vergangenes Wochenende der alpine Verein „Bergler Salzburg“. Sowohl der Verein als auch die eigene Hütte im Tennengebirge feierten ihr 100-jähriges Bestehen.

Gebührend gefeiert wurde dieses Ereignis – coronabedingt mit einem Jahr Verspätung – im Salzburger Müllner Bräu. Das traditionelle „Bräustübl“ bot das ideale Ambiente, um gemeinsam mit Gästen des Alpenvereins, Clubkollegen der „Edelweisser“ und dem Partnerverein aus Südtirol, der Alpinen Gesellschaft „Bergler Bozen“, auf das Jubiläum anzustoßen.

Der perfekte Anlass, um einen Blick zurückzuwerfen und Erfolge Revue passieren zu lassen. Damals wie heute verbindet die Vereinsmitglieder eine tiefe Leidenschaft zu den Bergen und zur Natur. Für sie alle war und ist der Alpinismus pure Faszination für das Schöne, die stets mit Respekt und Wertschätzung verbunden ist.



Wissenswertes zum Verein:

Die „Alpine Vereinigung BERGLER Salzburg“ wurde im Jahr 1921 gegründet. Zur selben Zeit wurde die bis heute bestehende Vereinshütte im Tennengebirge erbaut. Dank der liebevollen Pflege der Hüttenwarte und Vereinsmitglieder über Jahre hinweg blieb sie bis heute in nahezu ursprünglichem Zustand erhalten.

Zahlreiche Erstbesteigungen im Tennengebirge, als auch später in den Anden und am Himalaya gehen auf das Konto des Vereins und fanden entsprechende Würdigung in der Alpinen Literatur.

Die aktiven Vereinsmitglieder unternehmen nach wie vor jedes Jahr zahlreiche Berg-, Kletter-, Canyoning-, Ski-, Mountainbike- und Hochtouren im In- und Ausland.

