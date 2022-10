Drei Österreich mit dem „Beruf und Familie“ Zertifikat als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet.

Wien (OTS) -

Neue staatliche Auszeichnung für gute Work/ Life-Balance bei Drei.

Zusätzliches Zertifikat für Mobilen Arbeits-Fokus.

Mitarbeiterzufriedenheit: Platz 1 beim Österreichischen Employee Experience Award.

Hutchison Drei Austria (Drei Österreich) wurde am 28. September 2022 im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Wiener Palais Berg durch Bundesministerin MMag. Dr. Susanne Raab mit dem staatlichen Grundzertifikat „Beruf und Familie“ als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet. Das Gütesiegel erhalten österreichische Unternehmen, die sich besonders um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kümmern.

Der Grundzertifizierung ging eine erfolgreich absolvierte Prozessbegleitung durch zertifizierte Gutachter voraus, das Audit selbst wurde vom TÜV Süd abgenommen. Weil das Unternehmen mit seinen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten überzeugen konnte, erhielt Drei ein zusätzliches Zertifikat für den Schwerpunkt mobiles Arbeiten.

Bettina Malatschnig, Senior Head of Human Resources bei Drei freut sich über die Auszeichnung: „Das Thema Wohlbefinden wird für bestehende als auch neue Mitarbeiter immer zentraler. So bieten wir erfolgreich Lösungen zum mobilen Arbeiten an, wir vermitteln Kinder-Betreuungsangebote wie Flying Nannies oder unterstützen Kollegen in persönlich schwierigen Situationen. Investitionen in die Work/ Life-Balance machen sich für Drei mehr als bezahlt und führen zu noch mehr Loyalität und Zufriedenheit der Mitarbeiter.“

Das Themenfeld „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ ist bei Drei ein fester Bestandteil der Unternehmenspolitik. Dabei geht es dem Unternehmen nicht nur um die Familie im klassischen Sinn, sondern auch all ihre Ausprägungen.

Die neue Zertifizierung wird dazu beitragen, diesen Schwerpunkt im Unternehmen unter Einbindung aller Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Drei Österreich hat rund 1.700 Mitarbeiter, von denen der Großteil auch weiterhin auf Wunsch drei Tage pro Woche mobil arbeiten kann. Mehr auf www.drei.at/karriere

Employee Experience Award für hohe Mitarbeiterzufriedenheit bei Drei.

Mitarbeiterzufriedenheit lässt sich auch daran ablesen, wie Arbeitnehmer ihr Unternehmen auf externen Plattformen bewerten. Diese emotionale Bindung von Mitarbeitern an ihr Unternehmen und dessen Ziele sind Gegenstand des neuen Employee Experience Awards, den LSZ 2022 in Zusammenarbeit mit Maximilian Lammer initiiert hat. Die Basis für diesen neuen Preis bildet eine statistisch relevante, anonymisierte Befragung unter Mitarbeitern heimischer Unternehmen, die LSZ in diesem Sommer online durchführen ließ.

Aufgrund der besten Bewertung in den Kategorien Physical Employee Experience (Arbeitsbedingungen), Cultural Employee Experience (Unternehmenskultur) und Digital Employee Experience (technische Ausstattung) erzielte Drei Österreich beim ersten Employee Experience Award den ersten Platz.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Juli 2022 erhielt das Unternehmen zum dritten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf www.drei.at

Rückfragen & Kontakt:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

tom.tesch @ drei.com

www.drei.at/Presse