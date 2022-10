S45 fährt auch an Wochenenden und Feiertagen noch öfter

10-Minuten-Takt auch am Wochenende, damit U-Bahn-ähnliches Angebot auf der Vorortelinie. Aufwertung der tangentialen Schnellverbindung in den westlichen Außenbezirken Wiens.

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - Ab 11. Dezember 2022 wird die Schnellbahnlinie S45 noch attraktiver. Am Wochenende und an Feiertagen wird das Angebot der sogenannten Vorortelinie deutlich ausgeweitet und untertags auf einen 10-Minuten-Takt verdichtet. Damit wird die Leistung um rund 90.000 Zug-Kilometer pro Jahr erhöht. Im bisherigen 15-Minuten-Takt wird an Wochenenden nur mehr am Tagesrand vor ca. 7:30 und nach 20:30 Uhr gefahren. Die neuen S45-Fahrpläne sind bereits jetzt in der VOR AnachB App, auf AnachB.VOR.at sowie in der ÖBB Fahrplanauskunft SCOTTY und auf fahrplan.oebb.at abrufbar, eine Liniengrafik steht unter www.vor.at/LinienuebersichtS45 als Download zur Verfügung.

Öffi-Stadtrat Peter Hanke: „Qualitätssteigerung im innerstädtischen öffentlichen Verkehr“

„Die S45-Taktverdichtung am Wochenende und an Feiertagen bringt eine Qualitätssteigerung im innerstädtischen öffentlichen Verkehr und wertet diese Schnellverbindungslinie im Westen Wiens weiter auf“, sagt Wiens Wirtschafts- und Öffi-Stadtrat Peter Hanke: „Die Angebotsausweitung auf der Vorortelinie ist ein wichtiger Schritt im Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Wien, den wir mit zahlreichen Maßnahmen, insbesondere dem Bau des Linienkreuzes U2xU5, aktiv vorantreiben.“

VOR-Geschäftsführerin Karin Zipperer: „Einfachere Nutzbarkeit des Systems und bessere Anbindungen“

„Mit dem gleichen Angebot und identen Abfahrtszeiten wie an Werktagen sorgt der VOR für eine einfachere Nutzbarkeit des Systems“, erklärt VOR-Geschäftsführerin Karin Zipperer: „Wir bieten damit auch eine bessere Anbindung zu den kreuzenden Straßenbahn- und Buslinien der Wiener Linien, die am Wochenende überwiegend im 10-Minuten-Grundtakt fahren.“

ÖBB-PV-Vorstand Heinz Freunschlag: „Umstieg vom Auto auf Öffis noch attraktiver“

„Mit der Taktverdichtung der S45 von 15 auf 10 Minuten an den Wochenenden und Feiertagen wird für die Wiener:innen der Umstieg vom Auto auf die Öffis noch einmal attraktiver. Diesen Umstieg zu fördern, ist eines unserer wichtigsten Ziele für die nächsten Jahre. Wir freuen uns, dass wir dies gemeinsam mit der Stadt Wien und dem VOR umsetzen können“, so Heinz Freunschlag, Vorstand der ÖBB-Personenverkehr AG.

Starker Anstieg der Fahrgastzahlen seit Einführung des 10-Minuten-Takts an Werktagen

2012 wurde auf der S45 der 10-Minuten-Takt an Werktagen eingeführt. Infolgedessen erhöhte sich in den folgenden sieben Jahren die Fahrgastzahl um 45 Prozent. Nach diesen steigenden Nutzer:innenzahlen ist die aktuelle Angebotsverbesserung der nächste konsequente Schritt und erhöht die Attraktivität der S45 nun auch an Wochenenden und Feiertagen deutlich.

Mehr Kapazität für Freizeitverkehr, Radmitnahme und Kinderwägen

Durch den kommenden 10-Minuten-Takt am Wochenende und an Feiertagen gibt es mehr Kapazitäten für Kinderwägen und im Freizeitverkehr, zum Beispiel für die Radmitnahme zur Donauinsel via Handelskai. An Samstagen ergibt sich ein verbessertes Angebot für Handelsangestellte und den Einkaufsverkehr.

„Unsere Fahrgäste profitieren durch das dichtere Intervall von kürzeren durchschnittlichen Wartezeiten beim Umstieg zu Nah- und Fernverkehrszügen, zu regionalen Buslinien sowie in den Stadtverkehr der Wiener Linien“, erläutert VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll einen weiteren Vorteil der Taktverdichtung. Im betrieblichen Ablauf ergibt die Taktverdichtung eine Qualitätsverbesserung, weil einzelne Auslastungsspitzen im Freizeitverkehr durch erwartbar weniger Haltezeitüberschreitungen abgefedert werden.

Hintergrund zur S45

Die S45 ist eine der bedeutendsten Verkehrsadern im Wiener Öffinetz. Die 1898 eröffnete Vorortelinie war Teil des ehemaligen Stadtbahnsystems. Ihre von Otto Wagner im Jugendstil errichteten Stationsgebäude sind teilweise denkmalgeschützt. Die seit 1987 auf der Vorortelinie verkehrende S45 ist eine der Hauptbahnlinien in Wien. Sie wird von der ÖBB-Personenverkehr AG betrieben. Die S45 verbindet als tangentiale Schnellverbindung die westlichen Außenbezirke Wiens und bietet Anschlüsse an die U-Bahn-Linien U3, U4, U6 und in Zukunft auch an die U5. Außerdem knüpft sie in Hütteldorf, Penzing, Heiligenstadt und Handelskai an Nah- und Fernverkehrszüge an. Darüber hinaus bindet die S45 zahlreiche Straßenbahnlinien sowie Stadt- und Regionalbuslinien an. An der Endstation Handelskai besteht eine direkte Verbindung mit der Schnellbahn-Stammstrecke Floridsdorf ⬌ Meidling.

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)

Als größter Verkehrsverbund Österreichs vereint VOR die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. VOR ist in diesen drei Bundesländern mit der Planung, Koordination und Optimierung des öffentlichen Verkehrs für jährlich rund eine Milliarde Fahrgäste betraut. Zu den Kernaufgaben gehören die Tarif- und Fahrplangestaltung ebenso wie Kund:innenservice und die Vergabe von Verkehrsdienstleistungen. Sämtliche Regional- und Stadtbusleistungen sowie ein Teil der Schienenverkehrsleistungen werden in der Ostregion durch VOR beauftragt. Die Expert:innen des Verkehrsverbundes sind auch über die Ostregion hinaus als Impulsgeber:innen und Ansprechpartner:innen für intelligente und intermodale Mobilität tätig.

