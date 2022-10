ONLINE-PK: Von Alpenvereinshütten das Energiesparen lernen

Niederösterreich (OTS) - Immer schon nachhaltig: Der Österreichische Alpenverein betreibt seine 231 Hütten mit dem ehrgeizigen Ziel, diese zu vorbildlichen Beherbergungsstätten im Hinblick auf eine ökologische und nachhaltige Bewirtschaftung zu entwickeln. Gerade in herausfordernden Zeiten, in denen Energiesparen zum Gebot der Stunde wird, können wir viel von den Inseln im Gebirge lernen. Der Alpenverein gibt Tipps und zeichnet zwei ganz besondere Hütten im Zuge der Hauptversammlung in Waidhofen an der Ybbs für ihr herausragendes ökologisches Engagement mit dem begehrten Umweltgütesiegel der Alpenvereine aus.

Was: ONLINE-PK: Von Alpenvereinshütten das Energiesparen lernen

Wann: Freitag, 21. Oktober 2022 // 10:00 Uhr

Wo: Online-PK unter https://alpenverein.domotion.live/

GesprächspartnerInnen:

Dr. Andreas Ermacora , Alpenvereinspräsident

, Alpenvereinspräsident Dipl.-Ing. Mag. Doris Hallama , Alpenvereins-Vizepräsidentin, Aufgabenbereich: Hütten, Wege, Kartographie

, Alpenvereins-Vizepräsidentin, Aufgabenbereich: Hütten, Wege, Kartographie Dipl.-Ing. Georg Unterberger , Leiter Abteilung Hütten, Wege und Kartographie im Österreichischen Alpenverein

, Leiter Abteilung Hütten, Wege und Kartographie im Österreichischen Alpenverein Weitere Gesprächspartner: Verantwortliche der zwei neu ausgezeichneten Hütten

Um Anmeldung an peter.neuner-knabl @ alpenverein.at wird gebeten

