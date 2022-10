Weniger Mist ist gut fürs Klima: Wir feiern den Tag der Reparatur!

Begangen wird der Tag der Reparatur mit einer Reparaturaktion im 48er Tandler Donaustadt, dem re:pair Festival und Grätzl-Walks in Wien.

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 15. Oktober 2022 jährt sich zum 6. Mal der Internationale Tag der Reparatur. Seit 2016 findet er immer am dritten Samstag im Oktober statt. Am Tag der Reparatur wird gefeiert und darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig Reparieren für unsere Gesellschaft ist. Die ideale Gelegenheit dazu bietet sich am 15. Oktober von 10 bis 14 Uhr im 48er Tandler Donaustadt. Da können Elektrokleingeräte vorbeigebracht werden, um kostenlos von Reparaturbetrieben des Wiener Reparaturnetzwerks repariert zu werden.

Es gibt viele Möglichkeiten, Teil der Reparaturbewegung zu werden und den Tag der Reparatur zu begehen. Für alle, die selber reparieren möchten, empfiehlt es sich, ein Repair-Café aufzusuchen. Dort kann man viel übers Reparieren und Wiederverwenden lernen, bekommt kompetente Hilfe oder kann das eigene Wissen weitergeben. Für alle, die sich nicht selber drüber trauen, sind die Reparaturbetriebe des Wiener Reparaturnetzwerks die ideale Ansprechstelle.

„Produkte länger zu verwenden, ist aktiver Klimaschutz“, betont Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky überzeugt. „Würde man die Lebensdauer aller Waschmaschinen, Notebooks, Staubsauger und Smartphones im EU-Raum um nur 1 einziges Jahr verlängern, könnten rund 4 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden!“ Wien hat dafür mit dem Reparaturnetzwerk ein wichtiges Service geschaffen: „Wiens Reparaturprofis reparieren fast alles – von Mobiltelefonen, über Unterhaltungselektronik bis hin zu Möbeln.“. Alle Infos gibt es unter: www.reparaturnetzwerk.at.

„In unserer Wegwerfgesellschaft haben wir verlernt, Produkte in Stand zu halten und damit sind Fähigkeiten verloren gegangen, mit denen wir viel selbstständiger und unabhängiger wären,“ betont Brigitte Seidl-Brychta von DIE UMWELTBERATUNG. „Der Tag der Reparatur hilft, die Wertschätzung fürs Reparieren wieder zu aufzubauen,“ ist sie überzeugt.

Kostenlose Reparaturen am Tag der Reparatur im 48er Tandler Donaustadt

Am Samstag, dem 15. Oktober 2022 von 14 bis 18 Uhr wird der Tag der Reparatur im 48er-Tandler Donaustadt in der Percostraße 2 im 22. Bezirk gefeiert: Dabei werden kleine Elektrogeräte, wie Staubsauger, Mixer, Bohrmaschinen, HIFI, Radio, Lampen, Funkgeräte, Wasserkocher, Föhn, DVD Player, Fernbedienungen und Funkgeräte vor Ort kostenlos von Reparaturprofis repariert.

Reparatur Grätzl-Walks beim re:pair Festival in Wien

In den nächsten Wochen ist in Wien in der Reparaturszene was los! Vom 15. Oktober bis zum 6. November 2022 läuft erstmalig das re:pair Festival, das von mehreren Stellen der Stadt Wien unterstützt wird. Viele Betriebe des Reparaturnetzwerkes gestalten das Programm mit Vorträgen und Workshops aktiv mit. Bei Grätzl-Walks in neun Wiener Regionen können rund 25 Betriebe des Wiener Reparaturnetzwerkes am 21. und 22. Oktober im Rahmen von geführten Touren besucht werden. Die Teilnahme an den Grätzl-Walks ist kostenlos, aber eine Anmeldung ist notwendig.

Das Reparaturnetzwerk Wien

Wiens Reparaturprofi-Betriebe reparieren so gut wie alles. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt bei der Reparatur. Konsument*innen profitieren bei der Wahl eines Netzwerkbetriebs vom umfassenden Reparatur-Knowhow und den verpflichtenden Qualitätskriterien, die Betriebe des Wiener Reparaturnetzwerks erfüllen müssen.

Betriebe des Wiener Reparaturnetzwerks müssen verpflichtend diverse Kriterien erfüllen. Dazu gehören unter anderem, dass 50 % der Arbeitsplätze Reparaturplätze sind, oder dass der Betrieb ein breites Markenspektrum (mindestens 3 Marken) repariert. Weiters garantieren Mitgliedsbetriebe die vollwertige Reparatur ohne Überschreitung des zuvor abgegebenen Kostenvoranschlags.

Derzeit umfasst das RNW über 140 Mitgliedsbetriebe der unterschiedlichsten Reparaturbranchen. Im Schnitt der letzten 21 Jahre wurden im RNW jährlich ca. 50.000 Reparaturen durchgeführt und 600 Tonnen an Abfällen vermieden. Dabei hat sich das Netzwerk insbesondere in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Im Jahr 2021 wurden von den Betrieben im Reparaturnetzwerk rund 137.600 Reparaturen durchgeführt und dabei 1.679 Tonnen Abfall vermieden (also fast das Dreifache des langjährigen Schnitts).

Information

Die Website „natürlich weniger Mist“ informiert, welche Alternativen es zum Neukauf von Produkten gibt und wie wir am Tag der Reparatur durch eigenes Reparieren, reparieren lassen oder gemeinsames Reparieren Bewusstsein für Reparatur schaffen: www.wenigermist.at/tag-der-reparatur

Das Wiener Reparaturnetzwerk unterstützt bei der Suche nach passenden Reparateur*innen für Reparaturen in Wien und bietet einen Überblick über Reparatur-Initiativen: www.reparaturnetzwerk.at/

Infos zu den Grätzl-Walks: www.reparaturnetzwerk.at/graetzlwalks-repair-festival

Die Initiative „natürlich weniger Mist“ der Stadt Wien führt richtungweisende und beispielhafte Projekte und Aktivitäten im Bereich der Abfallvermeidung durch, die zur Schonung wertvoller Ressourcen oder zu einer nachhaltigen Lebens- und Verhaltensweise beitragen.

