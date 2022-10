„13. Open Mic Night“ am 14.10. im Bezirksmuseum 15

Wien (OTS/RK) - Auf individuelle Art mit dem 15. Bezirk verbundene Künstler*innen treten im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Open Mic Night“ am Freitag, 14. Oktober, in den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) auf. Das Musik-Duo „Rolandrea“, das Musik-Duo „Andrea & Ewald - 2 Steirer in Wien“, die Sängerin und Gitarristin Maria Wach, der Vokalist, Musiker, Literat und Schauspieler Alex Anders sowie der Deklamator „Tschocherl Chris“ möchten von 19.30 bis 21.00 Uhr das Publikum mit ihren Darbietungen erfreuen. Der Zutritt zur „13. Open Mic Night“ ist frei. Das ehrenamtlich agierende Museumsteam (Leitung: Brigitte Neichl) ersucht um Spenden für die Mitwirkenden. Mehr Informationen und Anmeldungen: Telefon 0664/249 54 17 bzw. E-Mail bm1150@bezirksmuseum.at.

Das unterhaltsame Programm am Freitag reicht von „Kammermusik, die rockt“ und „Musik, die bewegt“ bis zu „Alpiner Volksmusik“ und Schilderungen vom „Gschichtl-Drucker“. Besucher*innen des Museums sollen die geltenden Corona-Richtlinien beachten. Die Bezirkshistoriker*innen bitten außerdem um Verwendung eigener FFP2-Schutzmasken. Nähere Angaben zu diesem Abend und anderen Kultur-Terminen veröffentlichen die freiwilligen Museumsleute im Internet: www.bezirksmuseum.at.

