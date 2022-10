Ruff Indoor Golf kommt nach Leonding / Oberösterreich

Markus Gaggl eröffnet erste Ruff Indoor Golf Lounge Österreichs und sucht weitere Franchisenehmer

Ruff Indoor Golf bringt das skandinavische Erfolgsmodell nach Mitteleuropa. Mit der Suche nach Franchisenehmern soll die weitere Expansion vorangetrieben werden Markus Gaggl, CEO/Owner Ruff D-A-CH 1/4

Mit dem Tourismus-Inkubator wollen wir Innovationen und neue Impulse im oberösterreichischen Tourismus fördern. Wir stärken dadurch neue Geschäftsmodelle sowie die Digitalisierung im touristischen Bereich. Ruff Indoor Golf ist ein neues Angebot, welches die freizeittouristische Gestaltung bereichert. Dadurch wird ganzjähriges und wetterunabhängiges Golfen ermöglicht Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus 2/4

Die Golf-Indoor-Lounge ergänzt das touristisch wertvolle Golfangebot in Oberösterreich mit einem zentrumsnahen, ganzjährigen Angebot. Die innovative Kombination aus sportlichem Angebot und geselligem Beisammensein ist wie gemacht, um neue Gästeschichten anzusprechen Werner Pamminger, Geschäftsführer Business Upper Austria 3/4

Mit dem Tourismus-Inkubator möchten wir High Potentials und technologische Neuheiten für den Tourismus in Oberösterreich fördern. Innovationen in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft helfen, die zuletzt stark geforderte Branche zu stärken - Ruff Indoor Golf setzt mit der Eröffnung einen visionären Impuls Raphael Friedl, Geschäftsführer der tech2b Inkubator GmbH 4/4

Linz / Leonding (OTS) - Markus Gaggl, Ruff Master-Franchisenehmer für Österreich, Deutschland und die Schweiz, eröffnet am 4. November seine erste Indoor Golf-Anlage. In Leonding, am ehemaligen Uno-Shopping-Gelände, entsteht ein Ganzjahres-Angebot für alle Golf-Interessierten. Das in Skandinavien entwickelte Gesamtkonzept lässt das Herz jedes Golfers höherschlagen. Komfort, erstklassiger Service und Geselligkeit kombiniert mit Golf Simulatoren des Weltmarktführers TrackMan, jenen Geräten mit denen Profis trainieren, sorgen für witterungsunabhängigen Golf-Spaß. Gespielt wird auf Simulatoren, die realitätsnah über 170 Golf-Anlagen weltweit zur Auswahl haben. Von St. Andrews, dem Golf-Mekka in Schottland über Mallorca bis Dubai und USA. Und die nötige Leihausrüstung gibt es vor Ort.

Indoor Golf stellt eine ausgesprochene Marktlücke dar. Bei Ruff ist weder Platzreife noch eine Vereins- oder Verbandsmitgliedschaft erforderlich. Sowohl Golfspieler als auch Nicht-Golfer sind willkommen. Wenn nun die Tage kürzer werden und der Wettergott nicht so mitspielt, mussten Golfer bisher auf andere Indoor-Sportarten ausweichen. Mit Ruff Indoor Golf wird Golfen ab sofort zu einem Ganzjahres-Sport.

Der oberösterreichische Zentralraum hat sich überdies als idealer Standort für den Start herauskristallisiert. Hier gibt es 11 Golfclubs mit rund 7.000 Mitgliedern im Radius von 30 Kilometern rund um Linz. Geplant sind bis zu 20 weitere Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz, für die Gaggl entsprechende Franchisenehmer sucht.

„ Ruff Indoor Golf bringt das skandinavische Erfolgsmodell nach Mitteleuropa. Mit der Suche nach Franchisenehmern soll die weitere Expansion vorangetrieben werden “, sagt Markus Gaggl.

Unterstützung durch Tourismus Inkubator des Landes Oberösterreich

Ruff Indoor Golf ist eines von neun Projekten, die seit Juli 2022 im Tourismus Inkubator, dem oberösterreichischen Unterstützungsprogramm für Tourismus-Start-Ups, unterstützt werden. Die ausgewählten Projekte werden ein Jahr lang vom Wirtschafts- und Tourismusressort des Landes OÖ, von der oberösterreichische Standortagentur Business Upper Austria, der Oberösterreich Tourismus GmbH und der tech2b Inkubator GmbH beraten, gefördert und begleitet.

„ Mit dem Tourismus-Inkubator wollen wir Innovationen und neue Impulse im oberösterreichischen Tourismus fördern. Wir stärken dadurch neue Geschäftsmodelle sowie die Digitalisierung im touristischen Bereich. Ruff Indoor Golf ist ein neues Angebot, welches die freizeittouristische Gestaltung bereichert. Dadurch wird ganzjähriges und wetterunabhängiges Golfen ermöglicht “, erklärt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus.

„ Die Golf-Indoor-Lounge ergänzt das touristisch wertvolle Golfangebot in Oberösterreich mit einem zentrumsnahen, ganzjährigen Angebot. Die innovative Kombination aus sportlichem Angebot und geselligem Beisammensein ist wie gemacht, um neue Gästeschichten anzusprechen “, ergänzt Werner Pamminger, Geschäftsführer Business Upper Austria.

„ Mit dem Tourismus-Inkubator möchten wir High Potentials und technologische Neuheiten für den Tourismus in Oberösterreich fördern. Innovationen in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft helfen, die zuletzt stark geforderte Branche zu stärken - Ruff Indoor Golf setzt mit der Eröffnung einen visionären Impuls “, betont Raphael Friedl, Geschäftsführer der tech2b Inkubator GmbH.

Weiter Informationen unter www.ruffgolf.at.

Rückfragen & Kontakt:

Willy Lehmann Markenagentur / Mag. Willy Lehmann

0664 2305999 / willy @ lehmann.co.at / www.lehmann.co.at

Marktplatz 14, 4490 St. Florian