FPÖ – Haider: Klimawahn treibt immer kriminellere Blüten

Klimafanatiker bedrohen Menschenleben

Wien (OTS) - „Der Klimawahn treibt immer kriminellere Blüten“, erklärte heute der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider angesichts eines bizarren Wettstreits sogenannter „Klimaschützer“, die um die Zerstörung von SUVs wetteifern. Durch die Sabotage an diesen Fahrzeugen bedrohten diese Klimafanatiker direkt Menschenleben. „Man muss es klipp und klar sagen: Das sind potenzielle Mörder“, stellte Haider fest.

Dass diese gewaltbereiten Extremisten inzwischen vor der Bedrohung von Menschenleben nicht mehr zurückschreckten, sei auch ein Resultat unreflektierter Panikmache etablierter Parteien, Medien und Nichtregierungsorganisationen. „Inzwischen wird ja nicht mehr vom Klimawandel, sondern der Klimakatastrophe gesprochen. Tagtäglich wird die Angst vor der angeblich drohenden Apokalypse geschürt“, sagte Haider.

Außerdem würden extremistische Gruppen als „Klimaaktivisten“ verharmlost und so zumindest heimliches Verständnis für ihre Straftaten suggeriert. „Es ist deswegen nicht verwunderlich, wenn sich diese Extremisten in ihrem Tun bestätigt fühlen“, so Haider.

Deshalb müsse mit der Verharmlosung Schluss sein. „Diese Gruppen müssen endlich klar als genau das angesprochen und behandelt werden, was sie in Wahrheit sind: Gewaltbereite Extremisten, die auch zu schwersten Straftaten bereit sind“, betonte Haider.

