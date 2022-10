AVISO Pressekonferenz 14.10: Österreichische Holzkonzerne in Rumänien

Gemeinwohlstiftung COMÚN, EU-Abgeordneter Thomas Waitz, Gabriel Paun (Agent Green, RO) & Matthias Schickhofer (Forest Defenders Alliance) stellen exklusives Material vor

Wien (OTS) - Kürzlich fanden in Rumänien fast 300 Hausdurchsuchungen bei Holzunternehmen wegen potenziell illegaler Abholzungen statt - auch österreichische Konzerne waren von den Ermittlungen betroffen. Doch wie sind heimische Holzgiganten in den Skandal verstrickt? Welches System steckt hinter der Waldzerstörung in Rumänien? Wie sehr sind Europas Wälder durch die aktuellen Entwicklungen im Stress?



Dazu informieren Veronika Bohrn Mena, Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung COMÚN, der österreichische Europa-Abgeordnete Thomas Waitz, Gabriel Paun, der Präsident der rumänischen NGO Agent Green, und Matthias Schickhofer, Sprecher der internationalen Forest Defenders Alliance. Sie stellen neues und exklusives Bildmaterial über die Waldzerstörung in Rumänien bzw. der EU vor - und sie geben Einsicht in besorgniserregende und skandalöse Entwicklungen. Dabei wird auch auf aktuelle Debatten rund um das EU-Lieferkettengesetz und den „Green Deal“ eingegangen.



Wann: Fr., 14.10.2022, 11:00 Uhr

Wo: Haus der Europäischen Union, Wipplinger Straße 35, 1010 Wien



Um Anmeldung unter vorstand@gemeinwohlstiftung.at wird gebeten.

