"Österreich-Bild": Rosé - Der Sommer im Glas

Sendedatum: Sonntag, 16. Oktober 2022, 18.25 Uhr, ORF 2

Eisenstadt (OTS) - Ein "Österreich-Bild" widmet sich am Sonntag, dem 16. Oktober 2022, um 18.25 Uhr in ORF 2 dem Roséwein. Dieser hat im Burgenland in den vergangenen Jahren eine einzigartige Erfolgsgeschichte geschrieben. War der Roséwein früher ein Abfallprodukt des Rotweins, ist er heute der beliebteste Sommerwein in Österreich.

Gestalter Peter Nagy holt in diesem Film burgenländische Winzerinnen und Winzer vor den Vorhang, die einen maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg haben. Pia Strehn aus Deutschkreuz produziert mittlerweile 80 Prozent ihrer Weine als Roséweine. Eva und Martin Weinek haben im Südburgenland einen Uhudler Rosé gekeltert, der Gäste von nah und fern anzieht. Georg Prieler, Weinbauer in fünfter Generation, ist es gelungen mit seinem Rosé international zu reüssieren. Er liefert in die ganze Welt, in direkter Konkurrenz zu den berühmten französischen Roséweinen. Stefan Lassl, Weinbauer aus Sigleß, stellt das neue DAC-Weinbaugebiet "Rosalia" vor. Aus der ehemaligen Großlage "Rosalia" wurde in diesem Jahr ein neues DAC-Weingebiet, das seinem Namen gerecht wird.

Trotz des anspruchsvollen Wetters und der starken Trockenheit ist die heurige Ernte hervorragend ausgefallen, vor allem was die Qualität der Trauben betrifft.

Eine Produktion des ORF Burgenland in Zusammenarbeit mit Kiwi TV. Kamera: Hannes Drapal, Flora Drapal

Redaktion: Andreas Riedl

