IT Arena 2022: Resilienz in Zeiten der Unsicherheit

Lwiw, Ukraine (ots/PRNewswire) - Auch sieben Monate nach ihrem Beginn ist die anhaltende umfassende Invasion nicht zu einem Hindernis für die IT Arena geworden, eine Technologieveranstaltung, die Unternehmer, Investoren, Start-ups und Medien zusammenbrachte, um Einheit, Resilienz und Unterstützung für die Ukraine zu zeigen. Die IT Arena veranstaltete neben einem Wettbewerb für ukrainische Start-ups auch fünf aufschlussreiche Podiumsdiskussionen mit Schwerpunkten auf Cybersicherheit, Militärtechnologie und der Zusammenarbeit von Regierung und Wirtschaft.

Mutig, widerstandsfähig und ehrenamtlich engagiert

Der erste Tag der IT Arena begann mit dem Halbfinale der Start-ups, das in einer ehemaligen Glasfabrik ausgerichtet wurde, die nun zum kreativen Raum !Fest Republic wiederbelebt wurde. Auf einige Stunden des Pitching folgte die Eröffnungszeremonie der Veranstaltung in der Lviv National Opera.

Nach einer kurzen Einführung durch Stepan Veselovskyi, den CEO der IT Arena, begann die erste Podiumsdiskussion. Serhiy Prytula und Taras Chmut, Vertreter der beiden größten Wohltätigkeitsstiftungen in der Ukraine, Prytula Charity Foundation und Come Again Alive, wurden von Haluk Bayraktar, CEO des führenden UAV-Produktionsunternehmens der Türkei, unterstützt, der online zugeschaltet war.

„Extreme Zeiten erfordern extreme Lösungen", sagte Haluk Bayraktar und kommentierte, warum sein Unternehmen drei Bayraktar TB2 an die Ukraine gespendet hat. Er war beeindruckt von der Wirkung, die die ukrainische Freiwilligenbewegung durch die Initiative „People's Bayraktar" entfaltet hat (eine Crowdfunding-Kampagne der Prytula Charity-Stiftung, die ihre Ziele innerhalb von Tagen erreicht hat).

Start-up-Wettbewerb

Aufgrund des Krieges bewarben sich weniger Start-ups als sonst für den Wettbewerb. Von den 70 Bewerbungen wurden 28 Teams qualifiziert und konnten ihre Ideen auf der Bühne der Veranstaltung vorstellen, und zehn Teams qualifizierten sich anschließend für das Finale. Die Finalisten konzentrierten sich darauf, technologische und humanitäre Probleme in der Praxis zu lösen. Fünf von zehn Teams konzentrierten sich auf Medtech-Lösungen.

Der Gewinner der Startup Competition 2022 wurde WRAP, eine App, die die Arbeitsabläufe bei der Videoproduktion automatisiert. Das Team gewann den Best Startup Award und einen Preis in Höhe von 20.000 US-Dollar von IT Arena, CRDF und USF.

Cybersicherheit, Regierung und UAVs

„Eines der Dinge, auf die ich mich freue, ist es, mehr Informationen darüber zu erhalten, wie die Ukraine hofft, nach dem Krieg führend zu sein, zu lehren, darüber zu informieren, wie sie hier mit der digitalen Verteidigung von Netzwerken und Systemen umgegangen ist", so Kim Zetter, Expertin für Cybersicherheit und Journalistin, nach ihrem Gespräch mit Viktor Zhora, dem stellvertretenden Vorsitzenden des State Service of SCIP, und Kenneth Geers, External Communication Analyst bei Very Good Security.

Zwei der Podiumsdiskussionen konzentrierten sich darauf, welche Bedeutung die Zusammenarbeit zwischen Technologieunternehmen und der ukrainischen Regierung in diesen turbulenten Zeiten hat. Darüber hinaus bot die IT Arena zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Diskussion über Fortschritte in der Militärtechnologie, insbesondere in der UAV-Technologie, an. Ivan Tolchinsky, CEO und Gründer von Atlas Aerospace, Cameron Chell, Präsident und CEO von Draganfly, Ihor Maslov, Business Development Director bei Ukrspecsystems, und Yaroslav Kalinin, CEO von Infozahyst, kamen in Gesprächen mit dem preisgekrönten Verteidigungsberichterstatter Illia Ponomarenko zusammen.

Strategische Partnerschaften und Inklusion

Die IT Arena ist dafür bekannt, die prominentesten Referenten, Experten aus der Technologiebranche und Partner zusammenzubringen, die lokal und international führende Technologieunternehmen vertreten. Die drei neuesten Ausgaben der Konferenz – Remote-, Hybrid- und Live-Version – wurden vom USAID Competitive Economy Program unterstützt. Da die Konferenz bereits seit neun Jahren läuft, sind langfristige Partnerschaften von größter Bedeutung.

Da in der Ukraine 34 % der Frauen im Technologiebereich tätig sind, möchte die IT Arena die Inklusion und Vielfalt in der Technologie fördern. Die Organisatoren hoffen, in Zukunft weitere von Frauen geführte Start-ups, Rednerinnen und Teilnehmerinnen begrüßen zu können.

Trotz der beiden Sirenenalarme, die aufgrund der Luftangriffe ausgelöst wurden und die Afterpartys einschränkten, und trotz der Überlebensschuld einiger Teilnehmer, wurde die IT Arena 2022 in Lwiw ausgerichtet. Im Jahr 2023 wird IT Arena zum zehnten Mal stattfinden, hoffentlich in einem größeren Format und in friedlichen Zeiten.

