Julianne Moore teilt intimes Selfie von sich in einem LILYSILK Classic Freesia Shirt Dress, während Sie sich auf das 79. Filmfestival von Venedig vorbereitet

Venedig, Italien (ots/PRNewswire) - LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die das Ziel hat, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, ist weiterhin die bevorzugte Marke für weltreisende Top-Prominente. Die amerikanische Schauspielerin und Autorin Julianne Moore teilte am 7. September 2022 ein Instagram-Selfie in einem marineblauen LILYSILK Classic Freesia Shirt Dress, als sie sich in ihrem Hotelzimmer auf ihre Aufgabe als Präsidentin der internationalen Jury des Wettbewerbs beim 79. Internationalen Filmfestival in Venedig vorbereitete.

Das klassische Freesia-Hemdkleid aus Seide mit Perlmuttknöpfen liegt geschmeidig und luxuriös auf der Haut und ist die perfekte Ergänzung zu jeder modernen Kollektion mit Charmeuse-Seide und entspannter Passform um die Arme. Es gibt Frau Moore den Komfort und die Flexibilität, die sie benötigte, als sie sich in ihrem Zimmer gut gelaunt entspannte, bevor sie bei der prestigeträchtigen Veranstaltung in Venedig den Vorsitz über die Jury führte.

Die mehrfach ausgezeichnete Julianne Moore, die unter anderem einen Oskar, einen British Academy Film Award, zwei Golden Globes und zwei Emmys erhalten hat, ist bei weitem nicht der einzige prominente Fan von LILYSILK-Kleidern. Emily Ratajkowski zog vor kurzem in New York in einem LILYSILK Poppy Skirt die Blicke auf sich, Viola Davis trug das kultige neue SOS Shirt der Marke beim „Contenders Television"-Event von Deadline im April, und auch Anne Hathaway sah zuletzt beim 75. Filmfestival von Cannes schick in LILYSILK aus.

Darüber hinaus schmückt LILYSILK regelmäßig die Seiten zahlreicher Top-Medien wie VOGUE, ELLE, Marie Claire, Harper's Bazaar, Glamour, People, InStyle und Cosmopolitan, die alle ihre Leser inspirieren, indem sie spektakuläre – und erschwingliche – Kleidungsstücke der beliebten globalen Seidenmarke ins Licht rücken.

„Von immer mehr Prominenten und Medien anerkannt zu werden, ist eine enorme Ermutigung für LILYSILK und ein solider Beweis für die Qualität unserer Stücke", sagte David Wang, CEO von LILYSILK. „Wir hoffen, dass wir Frauen aus allen Lebensbereichen weiterhin dazu inspirieren können, sich zu lieben, gut zu sich zu sein und jeden Tag spektakulär zu leben."

Informationen zu LILYSILK

LILYSILK ist eine weltweit führende Seidenmarke, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu einem spektakulären und gleichzeitig nachhaltigen Leben zu inspirieren und sich dabei sowohl um ihre Kunden als auch um die Umwelt zu sorgen. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.lilysilk.com, und folgen Sie @lilysilk auf Instagram und @Lilysilk auf Facebook.

