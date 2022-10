FPÖ – Kaniak: Änderung des Gesundheitstelematikgesetzes ist für Patienten und Gesundheitsberufe sinnvoll

Ermöglichung von Nachtragungen in e-Impfpass für Apotheker und Hebammen sowie Ausweitung der Zugriffszeit auf 28 Tage sind grundvernünftig

Wien (OTS) - „Impfberatungen fallen absolut in die Kompetenz von Apothekern und Hebammen. Daher ist es auch naheliegend und sinnvoll, dass die Möglichkeit von Eintragungen in den elektronischen Impfpass durch diese nun gesetzlich geschaffen wird“, erklärte der FPÖ-Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak in seinem Debattenbeitrag zur Änderung des Gesundheitstelematikgesetzes heute im Nationalrat.

Wenn beispielsweise ein Apotheker einen Patienten beraten würde, so müsse dieser auch am nächsten Tag noch auf die elektronische Gesundheitsakte ELGA oder das zentrale Impfregister zugreifen können, um etwaige Fragen des Patienten beantworten zu können. „Die Ausweitung der bisher zweistündigen Zugriffszeit auf 28 Tage ist grundvernünftig und wird daher auch von uns Freiheitlichen unterstützt. Grundsätzlich sollten wir darüber nachdenken, welche zusätzlichen Leistungen andere Gesundheitsberufe in unserem Gesundheitssystem noch erbringen könnten. Das Eintragen bestehender Impfungen ist dazu nur ein erster kleiner Schritt. Auffrischungsimpfungen können beispielsweise genauso auch in Apotheken durchgeführt werden, wie die Betreuung chronisch Kranker“, so Kaniak.

