FPÖ – Ecker begrüßt Ausbau der Musiktherapie im Gesundheitswesen

Bei vielen weiteren Therapieangeboten besteht allerdings noch Nachholbedarf

Wien (OTS) - In der heutigen Parlamentssitzung wurde ein Ausbau der Musiktherapie im Gesundheitswesen beschlossen. Für die FPÖ ein positiver Schritt, dem aber noch weitere folgen müssten, zeigte sich FPÖ-Frauen- und Seniorensprecherin NAbg. Rosa Ecker überzeugt: „Wie Studien belegen, hilft Musiktherapie den Patienten bei der Verarbeitung von Traumata. Besonders im Bereich der autistischen Verhaltensweisen erzielt die Anwendung von Musiktherapie große Erfolge, so hat diese Art der Kreativtherapie einen positiven Einfluss auf Kommunikationsfähigkeit und Sozialverhalten der Betroffenen. Aber auch bei Patienten mit Depressionen oder Demenz ist der positive Einfluss der Musiktherapie deutlich erkennbar. Aufgrund all dieser positiven Auswirkungen stimmt die FPÖ-Fraktion dem Ausbau dieser Art von Therapie auch zu.“

Die freiheitliche Abgeordnete kritisierte aber auch, dass viele andere Punkte im Gesundheitsbereich noch nicht umgesetzt seien. Dies betreffe sowohl die Anzahl der zur Verfügung stehenden Therapieplätze als auch die Kostenübernahme durch die Krankenversicherung. „Zahlreiche Leistungen müssen derzeit privat bezahlt werden, das ist für Betroffene auf Dauer einfach nicht leistbar. Auch das Angebot im Bereich der Physiotherapie, Logopädie und der psychologischen Beratung muss rasch aufgestockt werden. Hier besteht ebenso dringender Handlungsbedarf wie bei der Zukunft des Mutter-Kind-Passes. Das Absolvieren der dort vorgeschriebenen Untersuchungen ist Bedingung für den Erhalt des Kinderbetreuungsgeldes. Aufgrund von Streitereien über den Tarif mit der Ärztekammer sind viele Familien derzeit verunsichert. Hier bedarf es einer raschen Lösung“, appellierte Ecker: „Musiktherapie ist ein Puzzlestück im Gesundheitswesen – Herr Minister, kümmern sie sich bitte auch um die anderen Lücken!“

