Junge ÖVP: Budget der Stabilität in unsicheren Zeiten

Jugendstaatsekretärin und JVP-Bundesobfrau Claudia Plakolm befürwortet Budget der Stabilität in unsicheren Zeiten

Wien (OTS) - Finanzminister Magnus Brunner hat heute dem Parlament das Budget für 2023 präsentiert. Besonderer Fokus liegt auf dem Kampf gegen die aktuelle Teuerung, auch im Jugendbereich. Dennoch werden notwendige Akzente für die Zukunft gesetzt, wie die Stärkung der Sicherheit, der Pflege und dem Ausbau der Energieunabhängigkeit.

„Dies ist ein Budget der Stabilität in unsicheren Zeiten! Es widmet sich der aktuellen Herausforderungen, gleichzeitig wird in Zukunftsfelder investiert, welche uns und vor allem die Jugend in Zukunft stärken.“, so JVP-Obfrau und Staatssekretärin Claudia Plakolm.

„Ein ausgeglichenes Budget bleibt unser Anspruch, das Geld ist schließlich nicht abgeschafft. Gerade jetzt braucht es aber auch höhere Ausgaben, um die Menschen gegen die Teuerung zu unterstützen und Österreich zukunftsfit zu gestalten.“, so Plakolm.

