SPÖ-Matznetter: Gaspreisdeckel jetzt, uns läuft die Zeit davon!

WKÖ und IV fordern Kopie des deutschen Gaspreisdeckels für Österreich – ÖVP und Grüne setzen Wirtschaftsstandort und Arbeitsplätze auf Spiel

Wien (OTS/SK) - „Es ist höchste Zeit, dass auch die österreichische Regierung, so wie es Deutschland gestern vorgemacht hat, eine Regulierung des Energiemarktes beschließt. Ein Gaspreisdeckel, wie ihn die SPÖ schon seit Monaten fordert, ist dringend notwendig, denn uns läuft die Zeit davon“, fordert der SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter heute im Rahmen der Nationalratsdebatte. ****

„Unser Rettungsplan liegt am Tisch: Wir müssen Gas einkaufen und zu einem gestützten Preis an Haushalte, Wirtschaft, Industrie und Kraftwerke weitergeben. Ansonsten fährt Österreich an die Wand. Die SPÖ wird einen solchen Gaspreisdeckel heute im Zuge der Nationalratssitzung einbringen. Die Regierung hätte die Chance, endlich verantwortungsvolle Krisenpolitik zu machen und strukturell gegen die Teuerung vorzugehen, anstatt die Inflation weiter zu befeuern“, erläutert der SPÖ-Wirtschaftssprecher.

Sowohl die Wirtschaftskammer als auch die Industriellenvereinigung hätten längst erkannt, dass die hohen Energiepreise ein enormes Problem für Österreichs Industrie und Wirtschaft darstellen und schließen sich – etwa heute in der Person von WKÖ-Präsident Harald Mahrer, der eine Kopie des deutschen Gaspreisdeckels auch für Österreich fordert - der SPÖ-Forderung an, so Matznetter. „Sie wissen: viele Unternehmen und damit unzählige Arbeitsplätze stehen am Spiel, wenn nicht rasch regulierend in den außer Rand und Band geratenen Strom- und Gasmarkt eingegriffen wird. Die vermeintliche Wirtschaftspartei ÖVP und ihr grünes Anhängsel in der Regierung sind aber weder so weitblickend noch so verantwortungsbewusst. Die türkis-grüne Politik gefährdet Wirtschaftsstandort und Arbeitsplätze. Das ist fahrlässig und verantwortungslos. Wir müssen jetzt handeln, denn nur so können wir Massenarbeitslosigkeit und eine beispiellose De-Industrialisierung verhindern“, kritisiert Matznetter abschließend. (Schluss) sr/lp

