AVISO: Neue Folge von Politik am Ring am 17. Oktober

Ein Europa - eine Stimme?

Wien (PK) - In der neuen Ausgabe von Politik am Ring, am 17. Oktober 2022, um 21.00 Uhr, diskutieren live in der Mediathek der Parlamentswebsite Vertreter der fünf Parlamentsfraktionen zum Thema: "Ein Europa - eine Stimme?".

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stellt die Europäische Union vor eine historische Herausforderung. Während zu Kriegsbeginn die Mitgliedstaaten noch relativ geschlossen gegenüber Moskau aufgetreten sind, bekommt die Einigkeit jetzt Risse. Kommissionspräsidentin von der Leyen will abweichende Mitgliedstaaten wirtschaftlich unter Druck setzen. Der deutsche Kanzler stellt das Einstimmigkeitsprinzip in der EU-Außenpolitik infrage.

Wie kann Europa außenpolitisch mit einer Stimme sprechen? Und soll es das überhaupt?

Die Sendung wird ab 21 Uhr aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg übertragen und ist auf der Website zu Politik am Ring live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek auf der Parlamentswebsite abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

Politik am Ring: "Ein Europa - eine Stimme?"

Es diskutieren : Nico Marchetti (ÖVP), Harald Troch (SPÖ), Johannes Hübner (FPÖ), Michel Reimon (Grüne), Helmut Brandstätter (NEOS)

Expert:innen : Raffaela Schaidreiter (ORF, Korrespondentin Brüssel) und Patrick Müller (Universität Wien, Institut für Politikwissenschaft)

Moderation: Gerald Groß (Schluss) mar

