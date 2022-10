Grüne Wien und Grüne Bildungswerkstatt laden zu Festival der Ideen „Influence Vienna“: 14./15. Oktober

Wien (OTS) - Am 14. und 15. Oktober dreht sich im Grünen Universum in der Bundeshauptstadt alles um die besten Ideen für ein faires, klimafittes und ökosoziales Wien. Das zweitätige Event „Influence Vienna“ versteht sich als Einladung an all jene, denen Grüne Stadtpolitik und die Stadt der Zukunft ein Anliegen sind. Hinkommen, mitreden, gut unterhalten werden: Vorträge, Workshops und Live-Musik sollen in der Expedithalle in der Ankerbrotfabrik (1100 Wien) „Ideen zum Tanzen bringen.“

Zu den prominenten Vortragenden gehören Katharina Rogenhofer (Klimaaktivistin, Gründerin Fridays for Future), Science Buster Martin Moder sowie die Philosophin und Autorin Lisz Hirn. Als musikalisches Highlight sorgen am Samstag Abend Pop Tunes von PRESSYES auf beschwingende Beschallung. Eintritt frei!

„Wir leben in einer Zeitenwende – in einem Zeitalter der Ungewissheit. Was wir jetzt in diesen unsicheren Zeiten brauchen, ist Zuversicht. Diese Zuversicht erwächst aus der gemeinsamen Arbeit an den besten Ideen für die Zukunft – genau das wollen wir beim Festival der Ideen tun“, so Parteivorsitzende Judith Pühringer.

„Wir freuen uns, dass wir zwei Tage lang mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft und vielen jungen Menschen an Lösungen für die Zukunft arbeiten. Die Themenbereiche sind vielfältig und reichen von Digitalisierung über nachhaltige Wirtschaft bis hin zum Grätzelleben. Denn eine gute Zukunft braucht die besten Ideen“, so Parteivorsitzender Peter Kraus.

Alle Infos zu Influence Vienna inklusive Programm gibt’s unter: https://wien.gruene.at/influence-vienna/

