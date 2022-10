Bogner-Strauß: Budget 2023 stärkt Frauen und Familien in Österreich

Weitere Stärkung im Bereich Frauen und Gleichstellung vorgesehen; besonderer Fokus auf Gewaltschutz von Frauen – Zukunftsbereiche wie Pflege und Bildung werden gestärkt

Wien (OTS) - „Die aktuellen Teuerungen sind eine große Herausforderung für Frauen und für Familien. Umso erfreulicher ist es, dass diese Personen im heute präsentierten Budgetentwurf langfristig entlastet und gestärkt werden. Durch die Fortsetzung der Ökosozialen Steuerreform steigt die Entlastungswirkung 2023 durch Familienbonus Plus und Kindermehrbetrag auf 600 Millionen Euro an. Die erstmalige Anpassung der Familienleistungen an die Inflation führt im kommenden Jahr zu einer zusätzlichen Auszahlung in der Höhe von 253,4 Mio. Euro. So stärken wir Familien gerade in herausfordernden Zeiten“, zeigt sich die Bundesleiterin der ÖVP-Frauen, Juliane Bogner-Strauß, erfreut über den heute präsentierten Entwurf zum Bundesfinanzrahmen und zum Budget für das Jahr 2023. Ab dem kommenden Jahr werden erstmals zahlreiche Sozialleistungen in Österreich valorisiert, also an die Inflation angepasst. „Das hilft vor allem Alleinerzieherinnen, für die die aktuelle Teuerung sonst schwer zu stemmen wäre. Damit sorgen wir vor, dass das Leben der Menschen in Österreich weiter leistbar bleibt und wir in dieser Krise niemanden verlieren. Im Sozialbereich finanzieren wir Projekte zur Armutsvermeidung und schützen damit jene, die den Schutz der Gesellschaft am dringendsten brauchen. Das ist soziale Verantwortung, die wir mit diesem Budget wahrnehmen“, so Bogner-Strauß weiter.

„Mit diesem Budget übernehmen wir Verantwortung für Morgen, reagieren auf aktuelle Herausforderungen und investieren mit Bildung, Forschung und Pflege in die Themen der Zukunft. Familien stehen damit einmal mehr im Fokus der Bundesregierung“, betont Bogner-Strauß, die besonders die Erhöhung des Frauenbudgets hervorhebt: „Die Erhöhung des Frauenbudgets auch in diesem Jahr, zeigt einmal mehr, dass sich die Bundesregierung der Stärkung von Frauen in allen Lebensbereichen verschrieben hat. Mit der Aufstockung des Budgets für den Gewaltschutz wird ein klares Zeichen für mehr Schutz vor Gewalt für alle Frauen in Österreich gesetzt. Damit investiert die Bundesregierung in die soziale und persönliche Sicherheit von Frauen in Österreich“ schließt Bogner-Strauß.

