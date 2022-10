FP-Landbauer: Mikl-Leitner ÖVP ist übergeschnappt – Millionen für „Pflege aus Vietnam“ völlig daneben!

FPÖ will das ÖVP-Projekt stoppen – Brauchen jeden Euro in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - „Das ÖVP-Projekt „Pflege aus Vietnam“ ist völlig daneben. Anstatt endlich Geld in die Hand zu nehmen, um die Pflegekräfte im eigenen Land ordentlich zu bezahlen und unsere Jungen auszubilden, versenkt die ÖVP Millionen an Steuergeldern im kommunistischen Vietnam“, übt FPÖ Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer scharfe Kritik an der ÖVP-Landeshauptfrau. „Die 4,2 Millionen Euro, die das Sinnlos-Projekt kostet, brauchen wir in Niederösterreich für die Pflegekräfte, die jeden Tag an ihre Grenzen kommen und nicht leistungsgerecht entlohnt werden. Wir brauchen das Geld für den Lehrberuf Pflege, für die Ausbildung der Jugendlichen. Es ist verantwortungslos und beschämend, wie sehr die ÖVP die Menschen im eigenen Land vergessen hat“, sagt Landbauer, der den sofortigen Stopp des ÖVP-Projekts „Pflege aus Vietnam“ fordert.

Wie die ÖVP-Landesrätin Teschl-Hofmeister heute bekannt machte, soll das Land Niederösterreich ab 2023 einen dreisemestrigen Deutschkurs inklusive Studiengebühren, Verpflegung und Taschengeld für 150 Vietnamesen in Vietnam bezahlen, um sie dann nach Niederösterreich zu holen, wo die Ausbildung finanziert werden soll. „Die ÖVP wirft 4,2 Millionen Euro in eine Blackbox ohne Sicherheiten und Garantien, dass diese Menschen jemals in Niederösterreich arbeiten werden. Wenn das die Zukunft der Pflege in Niederösterreich sein soll, dann gute Nacht“, so Landbauer.

Die FPÖ NÖ wundert sich über den heutigen Vorstoß der ÖVP-Landesrätin. „Soweit ich informiert bin, gibt es dazu gar keinen Regierungsbeschluss und keine Zustimmung der Abgeordneten im Landtag. Demokratie und parlamentarische Prinzipien sind wieder einmal abgeschafft. Die ÖVP macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Das ist ein Grund mehr, die Allmacht dieser überheblichen Truppe zu brechen“, so Landbauer.

