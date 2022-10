Stocker zu Budget 2023: „Bundesregierung setzt Sicherheitsschwerpunkt“

Budget gewährleistet Investitionen in die Sicherheit und in Zukunftsthemen

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung setzt mit dem Budget für das Jahr 2023 einen Sicherheitsschwerpunkt. Ob die militärische und innere Sicherheit, die Versorgungssicherheit oder die soziale Sicherheit: Im nächsten Jahr steht so viel Geld für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher zur Verfügung wie nie zuvor. Das ist die genau richtige Antwort der Bundesregierung auf die vielen globalen Krisen, die auch Österreich nicht verschonen. Gleichzeitig gewährleistet das neue Budget, dass im kommenden Jahr hohe Summen in Zukunftsthemen investiert werden können, wie die Energiewende, die Transformation und den Ausbau der Pflege“, betont Christian Stocker, Generalsekretär und Sicherheitssprecher der Volkspartei, zur heutigen Budgetrede von Finanzminister Magnus Brunner.



„Trotz der notwendigerweise gestiegenen Ausgaben wird die Schuldenquote unserer Republik bereits heuer wieder auf deutlich unter 80 Prozent sinken, bis 2025 sogar auf 73,5 Prozent. Das ist eine positive Nachricht, denn es liegt in der Identität der Volkspartei, sorgsam mit Steuergeld umzugehen und langfristig zu nachhaltigen Budgetpfaden zurückzukehren, auch wenn aktuell hohe Ausgaben notwendig sind“, so Stocker, der abschließend betont: „Man kann Finanzminister Magnus Brunner zu diesem gelungenen Budget wirklich nur gratulieren. Unsere Bundesregierung und Bundeskanzler Nehammer stellen wieder einmal unter Beweis, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher auf sie verlassen können.“

