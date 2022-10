ORF III am Donnerstag: „Land der Berge“-Premiere „Stauseen der Alpen: Maltatal“, „Politik live: Putins Krieg ohne Ende“

Weiters: Nationalratssitzung, „Kleinkunst aus dem Orpheum Graz“ mit Martin Frank, „Kabarett im Turm“ mit Günther Lainer und Christian Putscher

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information überträgt am Donnerstag, dem 13. Oktober 2022, die Nationalratssitzung live, bei der u. a. der präsentierte Budgetentwurf für das Jahr 2023 debattiert wird. Um 20.15 Uhr zeigt ORF III die „Land der Berge“-Neuproduktion „Stauseen der Alpen: Maltatal“, danach diskutiert „Politik live“ über „Putins Krieg ohne Ende“. In der „Donnerstag Nacht“ aus dem Orpheum Graz steht das neue Soloprogramm von Martin Frank auf dem Spielplan. Und im „Kabarett im Turm“ feiern Günther Lainer und Christian Putscher mit „Wurstsalat“ Premiere.

Ab 9.05 Uhr überträgt ORF III in „Politik live“ die Sitzung des Nationalrats, kommentiert von Astrid Wibmer und Anna Stahleder. Der Nationalrat diskutiert im Rahmen einer Ersten Lesung den präsentierten Budgetentwurf für das Jahr 2023. Beschlussreife Gesetzesvorlagen betreffen etwa die sogenannte Strompreisbremse, Erleichterungen bei Photovoltaik-Förderungen, eine Verankerung alternativer Geschlechtsbezeichnungen im Meldegesetz sowie die Finanzierung der neuen TU Linz.

Im Hauptabend zeigt „Land der Berge“ die Neuproduktion „Stauseen der Alpen: Maltatal“ (20.15 Uhr) über Österreichs höchste Staumauer: die Kölnbreinsperre. Am Ende des malerischen Maltatales in Kärnten gelegen, wird durch diese Sperre ein türkisgrüner Stausee erst zum Leben erweckt, gespeist von zahlreichen Gewässern aus einer der schönsten und bedeutendsten Hochgebirgslandschaften der Welt, dem Nationalpark Hohe Tauern.

Danach diskutiert eine „Politik live“-Runde unter der Leitung von Wolfgang Geier (21.05 Uhr) über „Putins Krieg ohne Ende“. Russland erhöht weiter Einsatz und Risiko: Annexion, atomare Drohungen und verstärkte Angriffe haben den russischen Angriffskrieg in der Ukraine weiter eskaliert. Weltweit wachsen Angst und Sorge vor einem Atomkrieg. ORF III fragt nach, wie das alles weitergehen wird. Wie ernst die atomaren Drohungen zu nehmen sind – oder ob hier nur mit Angst und Schrecken politisch gepokert wird? Darüber sprechen bei Wolfgang Geier u. a. Russland-Experte Wolfgang Mueller, der Direktor der diplomatischen Akademie Wien Emil Brix und „Zeit“-Journalistin Simone Brunner.

Anschließend präsentiert „Kleinkunst aus dem Orpheum Graz“ das neue Soloprogramm von Martin Frank: „Einer für alle, Alle für keinen“ (21.55 Uhr). Mit viel Witz, frechen Pointen und sogar Arien macht sich der gelernte Opernsänger und Standesbeamte über alles lustig, was unsereins beschäftigt: vom Homeoffice über Alpaka-Wanderungen bis zum Flirten auf Friedhöfen.

In einer neuen Ausgabe „Kabarett im Turm“ (23.00 Uhr) präsentieren Günther Lainer und Christian Putscher ihr Programm „Wurstsalat“: Ein Kabarettist und ein Ernährungsberater gehen gemeinsam auf die Bühne. Kann das gut gehen? Vor allem, wenn es sich beim Ersten um den Publikumsliebling Günther Lainer handelt, den Mensch gewordenen Protest gegen den Diätwahn. Und beim Anderen um Christian Putscher, den Lifestyle-Coach mit der Figur eines Zehnkämpfers. Warum tun sich die beiden das an? Ist der eine zu dick und der andere zu hart zu sich? Wie lebt man besser: mit Sixpack oder Sechsertragerl? Die Antwort darauf geben Lainer und Putscher in einer schmackhaften und komischen Mischung aus Spaß und Information rund ums Essen!

