Theater-Abend „Sternenfrauen“ im Amtshaus Währing

Wien (OTS) - Der Kultur-Verein „Initiative Währing“ veranstaltet einen Theater-Abend am Donnerstag, 13. Oktober, im Festsaal im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100, 2. Stock). Dargeboten wird das Stück „Sternenfrauen“. Im Fokus stehen die Leistungen von Frauen in der Weltraumforschung. Sandra Schüddekopf führt Regie. In diesem Solo-Programm spielt die Schauspielerin Anita Zieher Wissenschaftlerinnen aus alter und heutiger Zeit. Die Vorstellung wird durch den Bezirk unterstützt. Beginn der rund 95 Minuten langen Aufführung ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Besucher*innen sehen eine gemeinschaftliche Produktion von „Portraittheater“ und „Theater Drachengasse“. Das Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing im Amtsgebäude in der Martinstraße 100 (1. Stock) gibt Zählkarten aus. Die Zuschauer*innen sollen die geltenden Corona-Vorgaben beachten. Für Auskünfte steht das auf ehrenamtlicher Basis engagierte Vereinsteam per E-Mail zur Verfügung: kulturverein@kulturinitiative18.at.

