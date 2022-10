20. Bezirk: Kulturforum veranstaltet „Country-Abend“

Wien (OTS) - Das ehrenamtlich arbeitende Team der Vereinigung „Kulturforum Brigittenau“ hat einmal mehr eine unterhaltsame Veranstaltung auf die Beine gestellt. Am Samstag, 15. Oktober, fängt im 19.00 Uhr im „Haus der Begegnung“ (20., Raffaelgasse 11-13) ein beschwingter „Country-Abend“ an. Als Regisseur und Moderator agiert der Country- und Western-Kenner Walter Nevada. Der beliebte heimische Musikus und Sänger Manfred Chromy kommt mit seinen „Texas Schrammeln“ in die Brigittenau. Rhythmen aus Mexiko spielt voll Temperament eine Mariachi-Formation mit dem Namen „Los Mariachillis“. Der Eintritt ist frei. Gegen Spenden der Besucher*innen haben die Organisator*innen keinen Einwand. Die Zuhörer*innen haben die geltenden Corona-Vorschriften zu beachten. Erteilung von Auskünften und Reservierungen: Telefon 0664/19 44 208 („Kulturforum“, Brigitte Maly). Informationen via E-Mail: maly.christine@aon.at.



Allgemeine Informationen:

Country-Fachmann Walter Nevada (Facebook): www.facebook.com/walter.nevada.39/

Musiker Manfred Chromy („Texas Schrammeln“): www.manfredchromy.com/texasschrammeln

Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/



(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse