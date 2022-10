ORF-TV-Schwerpunkt zum „World Sight Day“

Audiodeskription: Programmhighlights von „Tatort“ bis „Universum“

Wien (OTS) - Der „World Sight Day“, begangen als globales Ereignis jährlich am zweiten Donnerstag im Oktober, soll die Aufmerksamkeit auf Blindheit und Sehbehinderung lenken. Das ORF-Fernsehen widmet sich daher ab 13. Oktober 2022 diesem Thema – mit u. a. „Guten Morgen Österreich“, „Aktuell nach eins“, „Studio 2“ und „konkret“. Darüber hinaus porträtiert am 20. Oktober das Behindertensportmagazin „Ohne Grenzen“ eine sehbehinderte Sportlerin und einen ebensolchen Sportler.

Wie leben blinde Menschen in Österreich und anderen Ländern? Welche Hilfsmittel gibt es für sehbeeinträchtigte Personen? Wie arbeitet ein blinder Richter? Der ORF möchte rund um den World Sight Day am 13. Oktober in all seinen Programmen auf Menschen mit einer Sehbehinderung aufmerksam machen. Um blindem Publikum auch die Zugänglichkeit zu Filmen, Serien und Fernsehbeiträgen zu geben, produziert der ORF Hörfilme. Am 20. Februar 2004 wurde mit dem Krimi „Auftrag für einen Mord“ aus der Reihe „Der Alte“ der erste Hörfilm im ORF ausgestrahlt. Seit 2010 gibt es auch die Live-Audiokommentierung, vor allem bei Sportevents. Das Angebot liegt derzeit bei über 2.000 Stunden pro Jahr und wird sukzessive ausgebaut. Und auch Österreich 1 beschäftigt sich mit dem „World Sight Day“.

Auf der ORF-TVthek werden grundsätzlich alle entsprechend verfügbaren Sendungen auch mit Audiodeskription angeboten. Darüber hinaus steht im Rahmen des Alexa-Skills für die ORF-TVthek eine reine Audio-Version der Videoplattform über Smartspeaker zur Verfügung, die es blinden, sehbehinderten, aber auch motorisch eingeschränkten Menschen erleichtert, auf ORF-TV-Inhalte zuzugreifen, insbesondere auf Sendungen mit Audiodeskription. Das ORF.at-Netzwerk insgesamt orientiert sich bezüglich der Barrierefreiheit seiner Angebote an der Version 2.1 der WCAG-Richtlinien, Screenreader werden dabei so gut wie möglich unterstützt.

Das TV-Programm:

Donnerstag, 13. Oktober

„Guten Morgen Österreich“, 6.30 bis 9.00 Uhr, ORF 2

Zu Gast im Studio ist Wolfgang Niegelhell, ein blinder Musikkünstler aus Oberösterreich. Er ist mit 27 Jahren durch einen Augeninfarkt plötzlich unheilbar erblindet. In der Musik hat er Hoffnung bekommen, sein Schicksal zu meistern. In der Musikwelt hat er seine neue Aufgabe gefunden. Seit nun mehr als 20 Jahren ist er mittlerweile als Künstler durch TV-Auftritte in Deutschland und in Österreich bekannt. Mit der Gründung einer Stiftung zur Finanzierung einer Ausbildung für Blindenführhunde sammelt er Spenden, um anderen blinden Menschen eine Hilfestellung zu ermöglichen.

„Aktuell nach eins“, 13.20 Uhr, ORF 2

Geplant ist, einen blinden Menschen von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs ins Studio einzuladen. Der/die Betroffene wird dabei aus dem Alltag erzählen, etwa wie man in der Stadt zurechtkommt, wo im Alltag Hilfe gebraucht wird.

„Studio 2“, 17.30 Uhr, ORF 2

Über „Stolperfallen im Alltag“ mit dem Wiener Blinden- und Sehbehindertenverband. Dabei geht es etwa um die Problematik von am Gehsteig liegenden Scootern.

„konkret“, 18.30 Uhr, ORF 2

„Der Fernseh-Praktikant“: Dominic Schmid ist stark sehbehindert; er hat Kommunikationswissenschaften studiert und arbeitet jetzt als Praktikant im Fernsehen. Dazu gibt es Infos über die rechtlichen Möglichkeiten von Menschen mit Behinderungen, die sie in der Arbeitswelt haben.

Donnerstag, 20. Oktober

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport Magazin“, 22.30 Uhr, ORF SPORT + Österreichs Rising Stars: Leichtathletin Valentina Baier und Ruderer David Erkinger; die rot-weiß-roten Blindensporthoffnungen im Porträt und im Gespräch mit Moderator Andreas Onea. Außerdem: Österreichs Blindensportler/innen im Blickfeld. Und: Vom Breitensport bis Paralympics-Edelmetall –der heimische Blindensport im Überblick.

Audiodeskription: Programmhighlights

TV-Programme in Audiodeskription gehören zum integralen Bestandteil entsprechender ORF-Programmangebote. Zu den Highlights der kommenden Wochen gehören:

Fiction: ab 10. Oktober die neue achtteilige Serie „Tage, die es nicht gab“ sowie alle „Tatorte“ und die Serie „Soko Donau“

Sport: Am 13. Oktober das UEFA-Europa-Conference-Spiel Austria Wien – FC Villarreal und „Ohne Grenzen – das Behindertensport Magazin“ (jede Ausgabe)

Unterhaltung: Am 15. Oktober „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ und am Nationalfeiertag die Hauptabendshow „9 Plätze – 9 Schätze“

Wissenschaft und Bildung: gefördert von der Verwertungsgesellschaft Rundfunk „Universum“: „Marder – Eine außerordentliche Familie“ (bereits am 11. Oktober ausgestrahlt) sowie am 18. und 25. Oktober das zweiteilige „Universum“ über „Österreichs Erbe für die Welt – Meisterwerke, Urwälder und Prachtbauten“

Zum „World Sight Day“ in Ö1:

Ö1 Moment: Am 12. Oktober ist ab 15.30 Uhr ein Porträt über den blinden Richter Gerhard Höllerer und seinen Arbeitsalltag zu hören.

Donnerstag, 13. Oktober, 18.25 Uhr: „Journal-Panorama“: Uganda: Hilfe für Menschen mit Behinderung

Rund 12 Prozent der Menschen in Uganda – insgesamt also rund 5,5 Millionen Personen – leben mit einer Behinderung. Die Inklusion dieser Menschen im Bildungssystem, im Arbeitsmarkt und im gesamten Alltag hat in dem ostafrikanischen Land Priorität. Sehr oft ist es nur eine leicht korrigierbare, aber jahrelang unerkannte Sehschwäche, die dazu führt, dass Kinder im Schulunterricht nicht mitkommen, Jugendliche nicht am Sozialleben teilnehmen können, Erwachsene keinen Arbeitsplatz finden. Die österreichische NGO Licht für die Welt unterstützt die weitreichenden Bemühungen lokaler Initiativen, flächendeckend medizinische, aber auch soziale Maßnahmen umzusetzen. All das geschieht in einem Land mit rasch wachsender Bevölkerung, das zusätzlich von Pandemie, Wirtschaftskrise und politischer Instabilität heimgesucht wird.

Am 16. Oktober: Zwischenruf: „Geschichten zur Zeit“ zur Inklusion

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at