Budget 2023 bringt Stabilität und Sicherheit für heimische Wirtschaft

Wien (OTS) - „Finanzminister Magnus Brunner hat mit der heutigen Budgetrede ein nachhaltiges und weitsichtiges Bundesbudget für das Jahr 2023 präsentiert. Bereits seit Beginn der Coronakrise leidet die heimische Wirtschaft unter erschwerten Rahmenbedingungen. Mit der Energiekrise hat sich die Situation nochmal verschärft. Was Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt brauchen sind Gewissheit und Verlässlichkeit. Mit dem Bundesbudget 2023 reagieren wir auf die aktuellen Herausforderungen und sorgen gewissenhaft vor, falls der Staat wieder in größerem Umfang unterstützend tätig werden muss, um Existenzen zu retten. Gleichzeitig investieren wir in die Themen der Zukunft“, sagt WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger.

Ein Bundesbudget mit Vernunft und Weitsicht



Mit der Budgetrede und der Präsentation des Bundesbudgets für das Jahr 2023 starten auch die parlamentarischen Beratungen über den Bundesvoranschlag 2023 und den neuen Finanzrahmen. Dabei werden auch zahlreiche Beschlüsse gefasst, darunter die Abschaffung der kalten Progression, die Bereitstellung von 1,3 Mrd. € für Energiekostenzuschüsse an Unternehmen und die Einführung einer Strompreisbremse für private Haushalte.



„Magnus Brunner hat in seiner Budgetrede Vernunft und Weitsicht bewiesen. Trotz aller Unsicherheiten schaffen wir mit diesem Budget eine stabile Basis für die kommenden Jahre. Die Abschaffung der kalten Progression, der Energiekostenzuschuss für Unternehmen und die Strompreisbremse für private Haushalte bewirken nachhaltige Entlastungen für die Menschen in unserem Land. Das neue Bundesbudget bringt Wirtschaft und Gesellschaft Halt, Sicherheit und die notwendige Planbarkeit zurück. Damit können wir zuversichtlich in die Zukunft schauen. Ein großer Dank geht an Finanzminister Magnus Brunner für seine Arbeit und sein Engagement für unser Land!“, so Egger abschließend.



