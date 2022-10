Ein außergewöhnlicher Mars-Meteorit landet im Naturhistorischen Museum Wien

Wien (OTS) - Am Freitag, den 21. Oktober 2022, erhält das NHM Wien eine besondere Schenkung: den Mars-Meteoriten Nordwestafrika (NWA) 12323. Das Gestein entstand auf dem Planeten Mars, wurde durch einen Impakt durch den Weltraum geschleudert und landete als 447 Gramm schwerer Meteorit auf der Erde in Nordwestafrika.

Das Naturhistorische Museum Wien und die Botschaft des Königreichs der Niederlande laden zur Übergabe dieses Mars-Meteoriten am Freitag, 21. Oktober 2022, um 18:00 Uhr auf das Deck 50 und anschließend in den Meteoritensaal des NHM Wien ein.

Es sprechen:

Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des NHM Wien

Dr. Ludovic Ferrière, Kurator der Meteoritensammlung am NHM Wien

Ben Hoefnagels, Spender des NWA 12323-Meteoriten, Geschäftsführer von CityGIS

S.E. Aldrik Gierveld, Botschafter des Königreichs der Niederlande in Österreich

Musikalische Begleitung von Yury Revich / OLARIO

Im Anschluss wird der NWA 12323-Meteorit offiziell an das NHM Wien übergeben und in seine Vitrine in der Schausammlung im Meteoritensaal (Saal 5) gelegt.

Bei dieser Gelegenheit wird auch der letzte in Österreich gefundene Meteorit – der Kindberg-Meteorit – ein beobachteter Fall vom 19. November 2020, zum ersten Mal in der Ausstellung zu sehen sein.

Das Naturhistorische Museum Wien beherbergt die größte Meteoritenschau der Welt mit mehr als 1.100 ausgestellten Meteoritenstücken. Die Dauerpräsentation wurde vor genau 10 Jahren generalsaniert und modernisiert. Die Meteoritensammlung des NHM Wien ist die weltweit älteste ihrer Art. Ein großer Teil der Meteoriten ist durch Schenkungen in die Sammlung gelangt. Einige davon sind ausgestellt, andere werden selbst beforscht und internationalen Wissenschaftler*innen für weitere Forschungszwecke zur Verfügung gestellt.

„Der NWA 12323-Meteorit ist ein äußerst seltener und wertvoller Meteoritentyp. Das Gestein entstand auf dem Mars, wurde dann durch einen Einschlag vom Planeten geschleudert, überlebte den Eintritt durch die Atmosphäre und erreichte die Erdoberfläche als Meteorit“, erklärt Dr. Ludovic Ferrière, Kurator der Meteoritensammlung. „Er wurde als einzelnes Fragment von 447 g in Nordwestafrika gefunden, als außerirdisches Gestein identifiziert und von Ben Hoefnagels im Jahr 2018 erworben. Von Wissenschaftler*innen der University of Washington (USA) wurde er schließlich als Shergottit klassifiziert“, so der Forscher. Shergottite sind magmatische Gesteine, benannt nach dem ersten ihrer Art – dem Shergotty-Meteoriten, der 1865 in Indien einschlug.

Marsmeteorite sind bisher die einzigen Gesteine vom Mars, die in Laboren auf der Erde untersucht werden können. Sie liefern einzigartige Informationen über die Mineralogie und Geochemie des Planeten Mars und ermöglichen den Wissenschaftler*innen ein besseres Verständnis über die geologische Geschichte des Mars, sein früheres Klima und potenzielles Leben, das dort einst existiert haben könnte.

„Es freut mich ganz besonders, dass das Naturhistorische Museum Wien dieses einzigartige Exemplar für die Meteoritensammlung erhält und ab sofort für die nächsten Generationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für Forschungen zur Verfügung stellen kann“, bekräftigt Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des NHM Wien.

„Angesichts des Preises dieser seltenen extraterrestrischen Gesteine, die international mit bis zu 1.000 Euro pro Gramm gehandelt werden, ist dies eine einmalige Gelegenheit für das NHM Wien und ein außergewöhnlicher Neuzuwachs für die Bestände des Hauses. Wir hoffen, dass diese Spende andere großzügige Einzelpersonen oder Firmen in naher Zukunft dazu motivieren wird, den Erwerb von Meteoriten für unsere Sammlung und/oder ihre Erforschung am NHM Wien zu unterstützen“, so die Generaldirektorin abschließend.

Einige vorläufige wissenschaftliche Untersuchungen des NWA 12323-Meteoriten werden von Dr. Ludovic Ferrière in seinem kurzen Einführungsvortrag vorgestellt.

Um Anmeldung wird gebeten unter: presse @ nhm.at

Pressematerialien zum Download finden Sie unter folgendem Link:

https://www.ots.at/redirect/nhm44

Ein außergewöhnlicher Mars-Meteorit landet im Naturhistorischen Museum Wien

Das Naturhistorische Museum Wien und die Botschaft des Königreichs der Niederlande laden zur Übergabe dieses Mars-Meteoriten am Freitag, 21. Oktober 2022, um 18:00 Uhr auf das Deck 50 und anschließend in den Meteoritensaal des NHM Wien ein.

Datum: 21.10.2022, 18:00 - 19:30 Uhr

Ort: Naturhistorisches Museum (NHM), Eingang Maria-Theresien-Platz

1010 Wien, Österreich

Url: https://www.nhm-wien.ac.at/presse/pressemitteilungen2022/marsmeteorit

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Irina Kubadinow

Leitung Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecherin

Tel.: + 43 (1) 521 77 – 410

irina.kubadinow @ nhm-wien.ac.at



Mag. Magdalena Reuss

Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressereferentin

Tel.: + 43 (1) 521 77 – 626

magdalena.reuss @ nhm-wien.ac.at