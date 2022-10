Community Nursing Team informiert zur Vorsorgevollmacht

Orth/Donau: Im Rahmen einer Vortragsreihe laden die Johanniter am 18.10.2022 zu einer Info-Veranstaltung zum Thema Vorsorgevollmacht ein.

Wien (OTS) - Unter dem Motto Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung findet am 18.10.2022 von 14:00 bis 15:30 Uhr, im Sitzungssaal der Marktgemeinde Orth an der Donau, Am Markt 26, ein Vortrag zum Thema Vorsorgevollmacht statt. Mag.a Ilse Zapletal, MA, vom VertretungsNetz – Recht, informiert Interessierte über die Möglichkeiten und rechtlichen Rahmenbedingungen. Durch eine Vorsorgevollmacht können Personen festlegen, wer Entscheidungen für sie treffen kann, wenn sie selbst etwa aus gesundheitlichen Gründen dazu nicht mehr in der Lage sind.



Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung

Damit Sie selbst bestimmen können, wer über Sie bestimmen kann



18. Oktober 2022, 14:00 bis 15:30 Uhr

Sitzungssaal der Marktgemeinde Orth a. d. Donau, Am Markt 26

Die Teilnahme ist kostenlos!



Um Anmeldung bis 17.10.2022 wird gebeten:

E heidelinde.zapletal-janevski @ johanniter.at ‚

T 0676 83 112 576.



Wie hilft die Community Nurse?



Die meisten Menschen möchten auch im Alter möglichst lange gesund und selbstständig in der gewohnten Umgebung leben. Die Community Nurse begleitet Betroffene und ihre Angehörigen auf diesem Weg. Sie macht Hausbesuche und bietet individuelle Beratung zur Gesundheitsvorsorge sowie zu Pflege- und Hilfsleistungen an. Angebote zur Förderung der Gesundheitskompetenz, wie Vorträge oder Informationsveranstaltungen und die Erfassung der pflegerischen und sozialen Versorgung in den Gemeinden sind weitere Aufgaben der Community Nurse. Das Angebot richtet sich an Menschen, die noch möglichst lange aktiv und selbstbestimmt leben möchten, aber auch an Pflegebedürftige und Angehörige.



Die Community Nurse der Johanniter steht den Bürger:innen der Gemeinden Orth an der Donau, Andlersdorf, Mannsdorf an der Donau, Eckartsau, Kopfstetten, Pframa, Wagram an der Donau und Witzelsdorf zu Verfügung. Das Angebot ist kostenlos und wird durch das Programm NextGenerationEU gefördert.

Rückfragen & Kontakt:

Die Johanniter

Mag. Belinda Schneider

Kommunikation und Marketing

+43 1 470 70 30/5713 oder +43 676/83 112 813

presse @ johanniter.at