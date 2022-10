Wissenschaftsminister Polaschek: Sensationserfolg für Österreich und seine Universitäten beim THE-Ranking

Erstmals haben es drei Unis unter die Top-200 geschafft

Wien (OTS) - Einen Sensationserfolg beinhaltet das „Times Higher Education“-Ranking 2022/23 für Österreich. Erstmals haben nicht nur zwei, sondern gleich drei heimische Universitäten den Sprung in die Top 200 der international besten Hochschulen geschafft. Neben der Universität Wien, die seit Jahren regelmäßig in den Spitzenplätzen vertreten ist, und der Medizinischen Universität Graz, die es im Vorjahr erstmals unter die Top-200 geschafft hat, ist nun auch die Medizinische Universität Wien in Gruppe der Uni-Elite vertreten. Sie schafft es erstmals auf den Platz 194.

„Ich gratuliere der Medizinischen Universität Wien, der Medizinischen Universität Graz und natürlich auch der Universität Wien sowie allen anderen Hochschulen zu ihren Sensationserfolgen. Ihr gutes Abschneiden im Ranking beweist die hohe Qualität ihrer wissenschaftlichen Arbeit und belegt den hohen Stellenwert des Wissenschafts- und Forschungsstandortes Österreich. Besonders freut mich, dass alle drei genannten Universitäten ihre Performance im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessern konnten – und dass es neuerlich elf der 22 öffentlichen Universitäten unter die tausend besten Hochschulen der Welt geschafft haben. Ich danke daher allen, die mit ihrem täglichen Einsatz und der wissenschaftlichen Arbeit zu diesen herausragenden Platzierungen beigetragen haben“, betont Wissenschaftsminister Martin Polaschek.

Messen mit den Besten: Elf österreichische Unis unter den Top-1.000

Konkret hat die Universität Wien im THE-Ranking 2022/23 Platz 124 erreicht, im Vorjahr lag sie noch auf 137. Die Medizinische Universität Graz verbesserte sich von Platz 196 auf 168. Der Medizinischen Universität Wien gelang der Sprung von den Plätzen 201 bis 250 auf 194.

Wie schon im Vorjahr sind neuerlich elf österreichische Universitäten unter den Top-1.000 der international besten Hochschulen zu finden:

Neben den drei bereits genannten sind das: die Medizinische Universität Innsbruck (Top-250), die Universität Klagenfurt (Top-400), die Universität Innsbruck (Top-500), die TU Wien (Top-500), die Universitäten Linz und Graz (Top-800), die TU Graz (ebenso Top-800) sowie die Universität Salzburg. Letzte hat es zum ersten Mal unter die Top-1.000 geschafft. Insgesamt finden sich zwölf Universitäten im THE-Ranking 2022/23, bei dem sich 1.799 Hochschulen aus 104 Ländern gegeneinander gemessen haben.

