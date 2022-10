Schluss mit der Heuchelei - her mit Millionärssteuern! Skelett-Aktion der Sozialistischen Jugend im Vorfeld der Budgetrede

SJ-Stich: “Jeder Milliardär ist ein Versagen der Politik!”

Geht es nach Türkis-Grün, sind wir alle zu Skeletten verkommen, bevor es gerechte Steuern für Millionär*innen zur Finanzierung vieler Vorhaben gibt. Paul Stich 1/3

Solange sich arbeitende Menschen ihre Maßnahmen gegen die Teuerung selbst zahlen, sind die türkis-grünen Budget-Verschiebungen nichts als reine Heuchelei. Paul Stich 2/3

Die enorme Vermögenskonzentration, die auch mit einer hohen Konzentration von Macht einhergeht, ist die direkte Konsequenz der politischen Ignoranz. Oder kurz gesagt: Jeder Milliardär ist ein Versagen der Politik Paul Stich 3/3

Wien (OTS) - “Inmitten der Teuerungskrise stellt Finanzminister Brunner heute das Budget vor. Geht es nach Türkis-Grün, sind wir alle zu Skeletten verkommen, bevor es gerechte Steuern für Millionär*innen zur Finanzierung vieler Vorhaben gibt. Für uns aber ist klar: Solange sich arbeitende Menschen ihre Maßnahmen gegen die Teuerung selbst zahlen, sind die türkis-grünen Budget-Verschiebungen nichts als reine Heuchelei. Superreiche können so weiterhin auf unsere Kosten leben, ohne einen gerechten Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten“, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ). Die SJ verdeutlichte diese Botschaft mit einer Skelett-Aktion im Vorfeld der heutigen Budgetrede im Nationalrat.



Vor allem die Tatsache, dass die vermögensbezogenen Steuern in Österreich im Vergleich enorm tief sind, stößt Stich sauer auf. “Aktuell sind es die arbeitenden Menschen, die 80% der Steuereinnahmen erbringen. Währenddessen gibt es kaum ein Land in Europa, in dem die vermögensbezogenen Steuern so niedrig sind wie in Österreich. Davon profitieren einige Wenige, die sich an der Arbeit der Gesamtgesellschaft schamlos bereichern. Seit Jahren sieht die ÖVP bei diesem Raub zu, ohne etwas zu unternehmen. Die enorme Vermögenskonzentration, die auch mit einer hohen Konzentration von Macht einhergeht, ist die direkte Konsequenz der politischen Ignoranz. Oder kurz gesagt: Jeder Milliardär ist ein Versagen der Politik ”, führt Stich weiter aus.



Der politische Ausweg liege, so Stich, im Kampf um neue Mehrheiten für Österreich. “Es ist höchste Zeit, die ÖVP in Opposition zu schicken und neue Mehrheiten in diesem Land herzustellen. Nur so können wir sicherstellen, dass nicht mehr die Profite einiger potentieller Spender im Vordergrund stehen, sondern die Interessen der arbeitenden Bevölkerung", so Stich abschließend.

Fotos der Aktion sind unter folgendem Link frei verfügbar: https://www.flickr.com/photos/171306347@N06/albums/72177720302828194



Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Rennhofer

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at