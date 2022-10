Fulminante „Austropop“-Eröffnung im Theatermuseum

Erste große Ausstellung unter der neuen Direktorin Marie-Theres Arnbom

Wien (OTS) - Gestern Abend war es soweit: Der Austropop hielt Einzug im Theatermuseum. In der ersten großen Sonderausstellung unter der Leitung von Direktorin Marie-Theres Arnbom wird ein unerwartet weiter zeitlicher Bogen von Mozart und Schikaneder über Nestroy bis Falco und darüber hinaus gespannt. Die Schau begibt sich auf Spurensuche nach dem Populären, Subversiven und Kritischen in der Musik und Kunst „made in Austria“.

Der Einladung zur Ausstellungseröffnung folgten zahlreiche prominente Gäste aus der Musik- und Kunstwelt, darunter Timna Brauer, Rudi Dolezal, Walter Gröbchen, Christian Kolonovits und Brigitte Just, Franz Patay (Vereinigte Bühnen Wien), Plattenproduzenten Thomas Rabitsch und Mario Rossori, Christian Struppeck (Vereinigte Bühnen Wien), Christoph Wagner-Trenkwitz und last but not least Ludwig „Wickerl“ Adam, Gründer der Hallucination Company.

Sabine Haag, Generaldirektorin des KHM-Museumsverbands, begrüßte die Gäste im Eroica-Saal des Palais Lobkowitz, bevor Direktorin Arnbom Einblicke in den Entstehungsprozess und die Konzeption der Ausstellung gab und sie feierlich eröffnete. Musikalisch nahmen Pianist Paul Gulda, die Gruppe Hovacek sowie Conférencier Georg Wacks, Volksopernsänger Marco di Sapia und Christina Renghofer am Klavier das Publikum mit auf eine Reise in die Welt des Austropop.

Die Ausstellung AUSTROPOP. VON MOZART BIS FALCO ist vom 12.10.2022 bis 4.9.2023 im Theatermuseum am Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien zu sehen.



