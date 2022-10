Nächste Ausgabe von BRIGITTE LEBEN mit Schmerzspezialisten-Paar Liebscher-Bracht

Hamburg (ots) - Die nächste Ausgabe des Coachingmagazins BRIGITTE LEBEN (ab heute im Handel) wurde gemeinsam mit den Schmerz-Therapeuten Dr. med. Petra Bracht und Roland Liebscher-Bracht entwickelt, deren Heilmethoden einem breiten Publikum durch Buch-Publikationen ("Die Arthrose-Lüge) und Tutorials auf Youtube bekannt sind. Die renommierten Bewegungs- und Ernährungsexperten geben dabei auch Einblick in ihr persönliches Leben und erzählen in einem großen Paar-Interview, was sie verbindet, was ihnen Familie bedeutet und wie sie gemeinsam ihre Therapie entwickelten. Außerdem erfahren die Leser:innen u.a. alles über die richtige Ernährung bei Entzündungen und finden durch das große Einsteigerprogramm einfachen Zugang in das Liebscher-Bracht-Antischmerz-Training.

Roland Liebscher-Bracht und Petra Bracht haben 30 Jahre therapeutische Erfahrung und in dieser Zeit eigene Therapien und Methoden entwickelt, die Patient:innen auf natürliche Weise dauerhaft von ihren Schmerzen befreien können. Das Konzept versteht Schmerz in erster Linie als Warnsystem, mit dem der Körper auf drohende Verletzungen aufmerksam macht.

Dr. med. Petra Bracht und Roland Liebscher-Bracht: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Team von BRIGITTE LEBEN dieses Coaching-Magazin machen konnten. Schließlich steht die Marke BRIGITTE schon seit jeher für geballte Kompetenz bei Körper- und Ernährungsthemen. Das passt einfach perfekt zu uns und unserem Verständnis von Schmerztherapie und -vorbeugung."

Meike Dinklage, Redaktionsleiterin BRIGITTE LEBEN: "Dieses Heft gibt für 10,50 Euro einen frischen und umfassenden Einblick in die Möglichkeiten, Schmerzen mit dem richtigen Training dauerhaft in den Griff zu bekommen. Und es motiviert, sofort einzusteigen. Für alle, die jetzt beginnen wollen, ihren Körper ohne Fitnessstudio und Gebühren und trotzdem mit fundierter Anleitung fit zu machen, kommt es genau zur richtigen Zeit!"

Morgen erscheint im Mosaik-Verlag zudem das Selbsthilfe-Buch 'Schmerzfrei und beweglich bis ins hohe Alter' nach der Liebscher & Bracht-Methode für Menschen, die noch tiefer in die Übungsmethoden einsteigen möchten. Es kostet 19,99 Euro.

Rückfragen & Kontakt:

Maike Pelikan

Stellv. Leiterin Markenkommunikation

RTL Deutschland

Tel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57

E-Mail: maike.pelikan @ rtl.de